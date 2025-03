Questa guida spiega cos’è la geolocalizzazione HTML5 e come puoi camuffare la tua posizione sulla maggior parte dei siti con l’estensione del browser ExpressVPN.

Cos’è la geolocalizzazione HTML5?

L’API di geolocalizzazione HTML5 identifica la tua posizione attuale, utilizzando metodi come GPS, Wi-Fi e triangolazione delle torri cellulari per accedere alla posizione del tuo dispositivo. Questo può compromettere la tua privacy e sicurezza.

Camuffa la tua posizione con l’estensione del browser ExpressVPN

Per impedire ai siti web di conoscere il tuo indirizzo IP e la tua posizione, puoi rifiutare qualsiasi richiesta di accesso alla posizione che appare.

Tuttavia, alcuni contenuti di questi siti web saranno bloccati se non condividi la tua posizione.

In alternativa, il consiglio è quello di utilizzare l’estensione del browser ExpressVPN per camuffare la tua posizione, in modo che i siti web non possano vedere il tuo indirizzo IP e la tua posizione reali, consentendoti quindi di accedere a contenuti disponibili solo in determinati paesi. Tieni presente che il camuffamento (“spoofing”) della posizione HTML5 funziona sulla maggior parte dei siti, ma non su tutti.

L’estensione del browser ExpressVPN è disponibile per Chrome, Firefox, Edge, Brave e Vivaldi. Per maggiori dettagli, consulta come scaricare e utilizzare l’estensione del browser ExpressVPN.

Nota: Le estensioni del browser ExpressVPN non sono disponibili per i dispositivi mobili.

Le pagine web non si caricano correttamente senza la geolocalizzazione HTML5

Se i contenuti del sito web che stai visitando non si caricano, prova a disattivare lo spoofing della posizione nell’estensione del browser ExpressVPN:

Nell’estensione del browser, seleziona il menu principale (≡). Seleziona Privacy & Sicurezza. Disattiva l’opzione Camuffa la tua posizione.

Importante: Quando lo spoofing della posizione è disattivato, i siti web che utilizzano la geolocalizzazione HTML5 saranno in grado di determinare la tua posizione anche quando sei connesso alla VPN.

