Protezione dal momento in cui ti colleghi

Recupera la tua privacy

Quando sei connesso alla nostra rete, il tuo indirizzo IP e la posizione vengono nascoste al mondo intero. I dati del tuo traffico internet vengono criptati. Hai di nuovo la tua privacy online.

Terze parti - come NSA, corporazioni, hacker e il tuo ISP - non possono vedere quali siti web visiti e come li utilizzi. Non possono intercettare i tuoi dati. Hai il totale controllo delle informazioni che vuoi condividere.

Usa tranquillamente le reti Wi-Fi pubbliche

Gli hotspot Wi-Fi sono comodi, soprattutto quando viaggi o quando il tuo piano di abbonamento mobile scade inaspettatamente. Tuttavia, chiunque può intercettare le tue informazioni su una Wi-Fi pubblica, e questo ti espone a dei rischi.

La nostra VPN crea un tunnel sicuro tra te e internet, così nessuno può spiare la tua attività online. Proteggi la tua connessione internet a casa, a lavoro e anche a scuola.