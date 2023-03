Questa guida ti mostrerà come scegliere la giusta posizione del server VPN in base alle tue esigenze. ExpressVPN offre migliaia di server in decine di località in tutto il mondo. Visualizza un elenco completo delle posizioni dei server VPN.

Accedere a contenuti come programmi TV e film di un determinato paese

Importante: per ricevere consigli su un server VPN specifico per un servizio di streaming, per ricevere consigli su un server VPN specifico per un servizio di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN

Per guardare contenuti disponibili solo in un determinato paese, connettiti a una posizione server VPN in quel paese. Se sono disponibili più posizioni server VPN per lo stesso Paese, scegli quella più vicina alla tua posizione fisica.

Per eseguire la connessione a una posizione del server VPN:

Bypassare la censura nella tua posizione attuale

Se ti trovi in un paese che pratica la censura, usa la funzione Smart Location nell’app. Smart Location ti consiglia automaticamente la posizione migliore in base a metriche anonime come velocità di download, latenza e distanza.

Scopri come connetterti con Smart Location.

Ottenere una connessione sicura e privata

Per una connessione sicura e privata, utilizza la funzione Smart Location dell’app. Smart Location ti consiglia automaticamente la posizione migliore in base a metriche anonime come velocità di download, latenza e distanza.

Scopri come connetterti con Smart Location.

Ottenere la migliore velocità di download

Sono numerosi i fattori che determinano la velocità di download. Per trovare la posizione del server VPN che ti darà la velocità di download migliore, puoi:

Scegliere una posizione del server VPN più vicina alla tua posizione fisica reale nell’elenco delle posizioni del server Consigliate .

. Usare la funzione Smart Location , che ti consiglia la posizione migliore per te.

, che ti consiglia la posizione migliore per te. Eseguire lo Speed Test nell’app di ExpressVPN per Mac o Windows. Eseguire la connessione alla posizione del server nella parte superiore dell’elenco dei risultati.

Importante: se la posizione del server VPN a cui sei connesso è più lenta del previsto, fai riferimento a questa se la posizione del server VPN a cui sei connesso è più lenta del previsto, fai riferimento a questa guida alla risoluzione dei problemi

Risolvere i problemi con la posizione del mio attuale server VPN

Se la posizione del server VPN a cui sei connesso è più lenta del previsto, fai riferimento a questa guida alla risoluzione dei problemi.

Per altri problemi, segui i passaggi per la risoluzione dei problemi relativi al tuo caso:

