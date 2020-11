Tout savoir sur les VPN domestiques et les VPN professionnels

En quoi un VPN personnel est-il différent d'un VPN d'entreprise ?

Un VPN personnel est un VPN créé au profit d'un particulier, et non d'une organisation. ExpressVPN fournit des applis et des services VPN directement aux abonnés individuels.

Tout comme un VPN d'entreprise, ExpressVPN vous permet d'utiliser Internet comme si vous vous trouviez dans un endroit différent et vous offre une couche protectrice de chiffrement. Cependant, contrairement aux VPN d'entreprise, ExpressVPN est conçu pour protéger la vie privée de ses clients, et non les intérêts d'une société, d'un gouvernement ou d'une autre entité.