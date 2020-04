VPN vs. bureau à distance

Qu'est ce que le protocole Remote Desktop (RDP) ?

Le bureau à distance, également appelé partage d'écran, est un logiciel qui vous permet de vous connecter à un autre ordinateur et de l'utiliser comme si vous étiez assis en face. Ceci peut également être une fonctionnalité native de votre système d'exploitation. Les outils les plus répandus sont Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix ou le partage d'écran Apple.

Les applications de bureau à distance sont utilisées pour le dépannage technique mais également pour le travail à distance.

Les frappes au clavier et les mouvements de souris doivent tous être envoyés au bureau à distance, où tous les calculs sont effectués. L'écran est alors renvoyé en tant qu'image. À cause de cela, l'expérience peut être lente et frustrante, même avec une connexion Internet relativement rapide, et le système devient complètement inutile sans connexion Internet.

Les bureaux à distance sont même parfois utilisés par des entreprises et bureaux de grande taille et bien structurés où tous les employés travaillent sur place. Sachant que le réseau à l'intérieur d'un immeuble peut être extrêmement rapide, le désavantage en matière de performance d'un bureau à distance peut devenir négligeable, et les avantages d'un système administré de façon centrale l'emportent.