Qu'est-ce qu'un tunnel VPN ?

Configuration d'un tunnel VPN

Pour utiliser ExpressVPN, inscrivez-vous ci-dessous et téléchargez votre appli tunnel VPN pour Windows, Mac, Android, iOS, Linux, routeurs, et de nombreux autres appareils. Choisissez un serveur parmi des douzaines de pays auquel vous connecter et naviguez sur le Web de façon sécurisée et privée.

Les applis fournissent une interface conviviale et attrayante qui vous permet de lancer et d'arrêter votre tunnel VPN, ainsi que d'effectuer des tests pour déterminer la localisation serveur appropriée.

Voir les instructions sur la façon d'installer et configurer un tunnel VPN sur n'importe quel appareil.

Configurer un tunnel VPN sur :