Parasta ExpressVPN:ssä on se, että et edes huomaa sitä: laitat sen vain päälle, ja sovellus hoitaa loput.

Turvallisuus on aina etusijalla kaikessa ExpressVPN:n toiminnassa. Emme ainoastaan suunnittele sovelluksiamme ja järjestelmiämme mahdollisimman yksityisiksi ja turvallisiksi, vaan pyydämme myös ulkopuolisia toimijoita vahvistamaan korkean turvallisuustasomme. Tämä on yksi parhaista tavoista todistaa käyttäjillemme, että palveluihimme voi luottaa. Katso koko lista tarkistuksista ja lue raportit kokonaisuudessaan.

Kyllä, ExpressVPN-selainlaajennuksen käyttö on turvallista, sillä se on suunniteltu käyttäjän yksityisyys mielessä pitäen. ExpressVPN-selainlaajennus on paljon turvallisempi kuin ilmaiset vastaavanlaiset laajennukset, sillä se tarjoaa huippunopeat yhteydet, vahvan tietojen salaamisen, hätäkatkaisimen sekä palvelimien vaihtamisen helposti.

ExpressVPN:n Firefox-laajennus on kuin ExpressVPN-sovelluksesi kaukosäädin. Se tekee yhdistämisestä, yhteyden katkaisemista, sijainnin vaihtamisesta ja muiden asetusten muuttamisesta vaivatonta: voit tehdä sen suoraan työkaluriviltä. Laajennuksen käytössä on myös muita hyötyjä.

Varmin tapa ohittaa sivustojen rajoitukset turvallisesti on käyttää laadukasta VPN-palvelua. ExpressVPN:llä on palvelimia ympäri maailmaa – 105 eri maassa – ja yksityisen, salatun DNS:mme avulla saat pääsyn kaikkiin haluamiisi sivustoihin Firefoxilla.

Firefox-laajennuksessa on tarjolla tumma tila -väriasetus, joka on miellyttävämpi silmille.

Need help? Chat with us!