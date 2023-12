Kyllä! ExpressVPN on saatavilla moniin eri laitteisiin, kuten tietokoneisiin, älypuhelimiin ja pelikonsoleihin. Jopa kahdeksan laitetta voi olla yhdistettynä ExpressVPN:ään yhtä aikaa vain yhdellä tilauksella. Lisäksi jos asennat ExpressVPN:n Wi-Fi-reitittimeen, jokainen reitittimeen yhdistetty laite on suojattu riippumatta yhdistettyjen laitteiden määrästä.

“Äly-tv” on mikä tahansa televisio, jossa on internet-yhteys ja pääsy tilattavaan suoratoistomediaan. Samsung käyttää kyseistä termiä tuotenimenä tällaisille tuotteille ( Samsung Smart TV ), mutta monet muut valmistajat tuottavat myös älytelevisioita.

