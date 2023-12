Näin hankit ExpressVPN:n televisioosi

Toistaminen eli casting muistuttaa peilausta siinä mielessä, että siinäkin lähetetään videota tietokoneelta tai mobiililaitteelta älytelevisioon tai mediatoistimeen, joka kykenee toimimaan vastaanottajana. Toisin kuin peilaamisessa, jossa ei ole väliä mikä laite sitä tekee, toistaminen on saatavilla vain tietyissä sovelluksissa ja laitteissa, ja se ei välttämättä ole käytettävissä VPN:n ollessa päällä. Jos toistaminen on mahdollista, kuvanlaatu on usein yhtä hyvä kuin kaapelia käytettäessä, ja laitetta voi käyttää sen aikana muuhunkin. Kyseessä on luotettava ratkaisu, kunhan selvität valittujen palvelu- ja laiteyhdistelmien toimivuuden.