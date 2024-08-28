على الرغم من وجود الكثير من شبكات VPN وخدمات "البروكسي المجانية"، إلا أنه يجب علينا التفكير في الآلية التي تسمح لهؤلاء المزودين من تقديم خدماتهم بالمجان. يقال: "إذا لم تدفع سعر المنتج، إذا أنت المنتج."

بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية، تحتوي معظم برامج VPN المجانية على شبكات محدودة، لذلك قد لا تجد خوادم مخصصة للمواقع التي تحتاجها. ومن المعروف أيضا أنها تفرض قيودا على السرعة والبيانات، ما يؤول عادة إلى تجارب سلبية على شبكة الإنترنت.

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