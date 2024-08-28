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أفضل VPN للتلفزيون الذكي أفضل VPN للتلفزيون الذكي

متوافق مع أجهزة Samsung و Android و Sony و Apple TV و Fire Stick و Chromecast و Chromecast وغيرها المزيد

ExpressVPN هو أفضل VPN للتلفزيون الذكي.

  • مصمم لبث عالي الدقة وبسرعة فائقة
  • الوصول إلى المواقع ومشاهدة الفيديوهات بأمان من أي مكان
  • مدعوم بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
  • مصمم لبث عالي الدقة وبسرعة فائقة
  • الوصول إلى المواقع ومشاهدة الفيديوهات بأمان من أي مكان
  • مدعوم بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
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أفضل VPN للتلفزيون الذكي.

خدمة VPN واحدة لجميع أجهزة التلفزيون الذكية

ExpressVPN متوافق مع مجموعة واسعة من أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث. تعرف على المزيد حول استخدام ExpressVPN على:

شعار Samsung
Samsung Smart TV
شعار Apple TV
Apple TV
شعار Amazon Fire TV
Amazon Fire TV و Fire Stick
شعار Roku.
Roku
شعار Chromecast.
Google Chromecast
شعار Android
Android TV
شعار Nvidia Shield.
Nvidia Shield

ExpressVPN متوافق أيضا مع: أجهزة تلفزيون LG الذكية | Mi Box

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كيفية استخدام VPN على التلفزيون الذكي

توفر ExpressVPN عدة حلول لجميع أجهزة التلفزيون الذكية. اعثر على الحل المناسب للتلفزيون الذكي أو جهاز البث

تثبيت VPN مباشرة على التلفزيون الذكي.

تثبيت VPN مباشرة على الجهاز

تتيح لك بعض أنظمة التلفزيون الذكية تثبيت تطبيق VPN مباشرة على الجهاز، بينما قد تتطلب أنظمة أخرى ضبط الإعدادات يدويا.

للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد ExpressVPN واستخدامه على التلفزيون الذكي، يمكنك الاطلاع على أدلتنا الإرشادية خطوة بخطوة.

VPN للتلفزيون الذكي لاستخدام خدمة mediastreamer.

استخدام خدمة MediaStreamer

قد تتمكن أجهزة التلفزيون الذكية التي لا يمكنها تثبيت تطبيقنا من استخدام MediaStreamer الذي يخفي موقعك الجغرافي ولكن دون الخصوصية التي توفرها خدمة VPN.

للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد MediaStreamer واستخدامه على التلفزيون الذكي، يمكنك الاطلاع على دليلنا الإرشادي خطوة بخطوة.

توصيل التلفزيون الذكي بجهاز التوجيه المتصل بشبكة VPN.

الاتصال عبر جهاز التوجيه المتصل بشبكة VPN

يمكنك أيضا توصيل التلفزيون الذكي بجهاز توجيه متصل بخدمة VPN لضمان حماية VPN الكاملة دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.

للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد ExpressVPN على جهاز التوجيه، يمكنك الاطلاع على أدلتنا الإرشادية لضبط أجهزة التوجيه.

ميزات استخدام VPN على التلفزيون الذكي.

لماذا تحتاج إلى VPN على التلفزيون الذكي؟

التلفزيون الذكي هو جهاز تلفزيون متصل بالإنترنت. وعلى الرغم من وجود العديد من العلامات التجارية والنماذج وأنظمة التشغيل لأجهزة التلفزيون الذكية، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية تحتوي على تطبيقات تتيح لك مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام عبر خدمات البث مثل Netflix و Hulu و HBO، ويمكن عرض كل ذلك بأمان باستخدام VPN.

احصل على ExpressVPN

تغيير موقع التلفزيون الذكي باستخدام VPN

ما هو VPN؟ صورة.

عبر خدمة VPN يمكنك تغيير الموقع الافتراضي للتلفزيون الذكي. فتعمل تطبيقاتك كما ترغب، بغض النظر عن موقعك الجغرافي حول العالم. يمكن أيضًا لتطبيق VPN لأجهزة التلفزيون الذكية التغلب على الرقابة وتشفير حركة الإنترنت ومساعدتك في تجنب القيود المفروضة على عرض النطاق الترددي من قبل مزود خدمة الإنترنت.

لماذا ExpressVPN هو الأفضل

تكنولوجيا TrustedServer

تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.

بث بدون قيود

تخطّى الرقابة على الإنترنت وجدران الحماية وتقييدات مزود خدمة الإنترنت عبر ExpressVPN.

اتصال دون انقطاعات

استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.

VPN لجميع أجهزتك

احم كل الأجهزة في منزلك من خلال تطبيقات ExpressVPN والإعدادات اليدوية.

قم بضبط الإعدادات فورا

سريع وسهل الاستخدام ExpressVPN. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!

دعم بالدردشة الحية

يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.

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تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة

يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن برنامج VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.

هل أنت مشترك في ExpressVPN؟ قم بتنزيل إضافة VPN لمتصفح Chrome الآن.
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هل يُنصح باستخدام VPN مجاني على التلفزيون الذكي

على الرغم من وجود الكثير من شبكات VPN وخدمات "البروكسي المجانية"، إلا أنه يجب علينا التفكير في الآلية التي تسمح لهؤلاء المزودين من تقديم خدماتهم بالمجان. يقال: "إذا لم تدفع سعر المنتج، إذا أنت المنتج."

بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية، تحتوي معظم برامج VPN المجانية على شبكات محدودة، لذلك قد لا تجد خوادم مخصصة للمواقع التي تحتاجها. ومن المعروف أيضا أنها تفرض قيودا على السرعة والبيانات، ما يؤول عادة إلى تجارب سلبية على شبكة الإنترنت.

من أجل ضمان اتصال سريع وآمن لكل عميل، تدفع ExpressVPN مقابل شبكة من السيرفرات عالية الجودة في 105 دولة. وتقدم شبكتنا العالمية سيرفرات 10 جيجابايت في الثانية للاستمتاع بعرض نطاق ترددي غير محدود وسرعات فائقة. وقد استحدثنا أيضا برامجا للحماية المتقدمة من أجل مواكبة تكنولوجيات الرقمنة و التشفير ما بعد الكم مثل Threat Manager ومانع الإعلانات.

هل تبحث عن تجربة VPN آمنة؟ اشترك في ExpressVPN! يمكنك الاستفادة من ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.

الأسئلة المتداولة

ExpressVPN هي خدمة VPN لدواعي الأمن والخصوصية ولا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. لا يمكننا أن نرى أو نتحكم فيما تفعله أثناء اتصالك بخدمتنا، لذلك فإنك مسؤولا عن الامتثال لشروط الخدمة وشروط موفر المحتوى، وأي قوانين معمول بها.

لماذا يحب مستخدمو التلفزيون الذكي تطبيق ExpressVPN

المستخدم BRUCE JOHNSON يوصي باستخدام ExpressVPN على جهاز Chromecast.

لقد استخدمت شبكات VPN عديدة ولم يعجبني أنها تسببت في إبطاء سرعة البث أو تعطلت أثناء قيامي بعملية شراء من Amazon. Express هو الأفضل وأستخدمه على أجهزة Iphone و ipad و PC و Fire TV باشتراك واحد وبسعر منخفض.

Bruce Johnson
توصيات مستخدم ExpressVPN.

بالإضافة إلى الاستخدامات الواضحة لخدمة vpn مثل القدرة على التصفح بسرية دون التضحية بالحرية الرقمية، بالنسبة لي، كمغترب إنجليزي في الولايات المتحدة، تسمح لي خدمة VPN بمشاهدة التلفزيون البريطاني، وهو الشيء الوحيد الذي أفتقده حقا من وطني!

Dave Harris
المستخدم PIOTR SADOWSKI يوصي باستخدام ExpressVPN على جهاز Chromecast.

أقضي معظم الوقت خارج الولايات المتحدة، لكني أحب مشاهدة مسلسلاتي التلفزيونية المفضلة. ويتيح لي Express VPN القيام بذلك أينما كنت دون القلق بشأن تنبيهات 'هذا البرنامج غير متاح في منطقتك'.

Piotr Sadowski
ممتاز4.3 على 5 استنادا إلى 25664 تقييم
30
يوم لاسترداد
المبلغ المدفوع

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