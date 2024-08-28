أفضل VPN للتلفزيون الذكي أفضل VPN للتلفزيون الذكي
ExpressVPN هو أفضل VPN للتلفزيون الذكي.
- مصمم لبث عالي الدقة وبسرعة فائقة
- الوصول إلى المواقع ومشاهدة الفيديوهات بأمان من أي مكان
- مدعوم بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
- مصمم لبث عالي الدقة وبسرعة فائقة
- الوصول إلى المواقع ومشاهدة الفيديوهات بأمان من أي مكان
- مدعوم بضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع
خدمة VPN واحدة لجميع أجهزة التلفزيون الذكية
ExpressVPN متوافق مع مجموعة واسعة من أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة البث. تعرف على المزيد حول استخدام ExpressVPN على:
Samsung Smart TV
Roku
Google Chromecast
Nvidia Shield
ExpressVPN متوافق أيضا مع: أجهزة تلفزيون LG الذكية | Mi Box
كيفية استخدام VPN على التلفزيون الذكي
توفر ExpressVPN عدة حلول لجميع أجهزة التلفزيون الذكية. اعثر على الحل المناسب للتلفزيون الذكي أو جهاز البث
تثبيت VPN مباشرة على الجهاز
تتيح لك بعض أنظمة التلفزيون الذكية تثبيت تطبيق VPN مباشرة على الجهاز، بينما قد تتطلب أنظمة أخرى ضبط الإعدادات يدويا.
للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد ExpressVPN واستخدامه على التلفزيون الذكي، يمكنك الاطلاع على أدلتنا الإرشادية خطوة بخطوة.
استخدام خدمة MediaStreamer
قد تتمكن أجهزة التلفزيون الذكية التي لا يمكنها تثبيت تطبيقنا من استخدام MediaStreamer الذي يخفي موقعك الجغرافي ولكن دون الخصوصية التي توفرها خدمة VPN.
للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد MediaStreamer واستخدامه على التلفزيون الذكي، يمكنك الاطلاع على دليلنا الإرشادي خطوة بخطوة.
الاتصال عبر جهاز التوجيه المتصل بشبكة VPN
يمكنك أيضا توصيل التلفزيون الذكي بجهاز توجيه متصل بخدمة VPN لضمان حماية VPN الكاملة دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.
للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد ExpressVPN على جهاز التوجيه، يمكنك الاطلاع على أدلتنا الإرشادية لضبط أجهزة التوجيه.
لماذا تحتاج إلى VPN على التلفزيون الذكي؟
التلفزيون الذكي هو جهاز تلفزيون متصل بالإنترنت. وعلى الرغم من وجود العديد من العلامات التجارية والنماذج وأنظمة التشغيل لأجهزة التلفزيون الذكية، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية تحتوي على تطبيقات تتيح لك مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام عبر خدمات البث مثل Netflix و Hulu و HBO، ويمكن عرض كل ذلك بأمان باستخدام VPN.
تغيير موقع التلفزيون الذكي باستخدام VPN
عبر خدمة VPN يمكنك تغيير الموقع الافتراضي للتلفزيون الذكي. فتعمل تطبيقاتك كما ترغب، بغض النظر عن موقعك الجغرافي حول العالم. يمكن أيضًا لتطبيق VPN لأجهزة التلفزيون الذكية التغلب على الرقابة وتشفير حركة الإنترنت ومساعدتك في تجنب القيود المفروضة على عرض النطاق الترددي من قبل مزود خدمة الإنترنت.
لماذا ExpressVPN هو الأفضل
تكنولوجيا TrustedServer
تم تدقيقه للتأكد من حماية الخصوصية، حيث يضع TrustedServer معيارًا جديدا للأمان.
اتصال دون انقطاعات
استمتع باتصال إنترنت دائم وآمن مهما كان موقعك الجغرافي بفضل تكنولوجيات VPN متطورة.
قم بضبط الإعدادات فورا
سريع وسهل الاستخدام ExpressVPN. لا تحتاج إلا الاشتراك والتنزيل والاتصال!
دعم بالدردشة الحية
يمكنك الاتصال بفريق الدعم على مدار الساعة إذا كانت لديك أسئلة حول ExpressVPN على أي جهاز.
تنزيل ExpressVPN على جميع الأجهزة
يتيح لك اشتراك ExpressVPN واحد تنزيل البرنامج على جميع المنصات. هل تبحث عن برنامج VPN لكل أجهزتك؟ احصل على ExpressVPN واستخدمه على ثمانية أجهزة في آن واحد.
هل يُنصح باستخدام VPN مجاني على التلفزيون الذكي
على الرغم من وجود الكثير من شبكات VPN وخدمات "البروكسي المجانية"، إلا أنه يجب علينا التفكير في الآلية التي تسمح لهؤلاء المزودين من تقديم خدماتهم بالمجان. يقال: "إذا لم تدفع سعر المنتج، إذا أنت المنتج."
بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية، تحتوي معظم برامج VPN المجانية على شبكات محدودة، لذلك قد لا تجد خوادم مخصصة للمواقع التي تحتاجها. ومن المعروف أيضا أنها تفرض قيودا على السرعة والبيانات، ما يؤول عادة إلى تجارب سلبية على شبكة الإنترنت.
من أجل ضمان اتصال سريع وآمن لكل عميل، تدفع ExpressVPN مقابل شبكة من السيرفرات عالية الجودة في 105 دولة. وتقدم شبكتنا العالمية سيرفرات 10 جيجابايت في الثانية للاستمتاع بعرض نطاق ترددي غير محدود وسرعات فائقة. وقد استحدثنا أيضا برامجا للحماية المتقدمة من أجل مواكبة تكنولوجيات الرقمنة و التشفير ما بعد الكم مثل Threat Manager ومانع الإعلانات.
هل تبحث عن تجربة VPN آمنة؟ اشترك في ExpressVPN! يمكنك الاستفادة من ضمان مدته 30 يوما لاسترداد المبلغ المدفوع.
الأسئلة المتداولة
أفضل VPN للتلفزيون الذكي هو ExpressVPN. بفضل أسطول ضخم من الخوادم في 105 دولة، يمكنك بث محتواك المفضل بكل سهولة من أي مكان دون التضحية بالأمان أو الخصوصية.
إن قائمة أجهزة التلفزيون الذكية المتوفرة كبيرة جدا، فلا يمكننا ضمان قدرة جميعها على تشغيل ExpressVPN بشكل مباشر. تتمكن معظم أجهزة Android TV من تشغيل تطبيق ExpressVPN لنظام Android دون أي مشاكل. لا تستطع تلفزيونات Samsung الذكية تشغيل برامج VPN، ولكن يمكنها استخدام خدمة MediaStreamer التابعة لشبكة ExpressVPN. للحصول على نصائح حول أجهزة معينة، تواصل مع فريق الدعم أو راجع دليلنا للأجهزة الشائعة.
وبغض النظر عما ورد أعلاه، يمكن لأي جهاز متصل بالإنترنت الاتصال بشبكة ExpressVPN من خلال جهاز توجيه Wi-Fi متصل بشبكة VPN.
اكتشف كل الطرق للحصول على ExpressVPN على أجهزة التلفزيون.
لا. يتيح لك تطبيق MediaStreamer الوصول إلى المحتوى الذي قد تم حظره، ولكنه يقوم ذلك دون مزايا الخصوصية التي توفرها VPN من حيث الأنفاق الآمنة والتشفير. لاستخدام التلفزيون الذكي والاستفادة من الحماية التي توفرها شبكة VPN، قم بتوصيل التلفزيون بجهاز توجيه متصل بشبكة VPN عبر تطبيق ExpressVPN لأجهزة التوجيه.
إن استخدام VPN لمنصة Netflix على التلفزيون الذكي الخاص سهل للغاية:
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ثم، إما:
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قم بتثبيت تطبيق VPN على التلفزيون الذكي، أو
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استخدم خدمة MediaStreamer DNS، أو
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الاتصال بخادم VPN من شبكة الخوادم العالمية
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سجّل الدخول إلى حساب Netflix الخاص بك، ثم قم بتشغيل تطبيق Netflix، واستمتع ببث برامجك المفضلة!
نعم! يمكنك تثبيت تطبيق VPN مباشرة على أجهزة التلفزيون الذكية المتوافقة. وعلى وجه الخصوص يمكن لأجهزة التلفزيون التي تعمل بنظام Android استخدام تطبيق ExpressVPN لنظام Android.
وبالنسبة لأجهزة التلفزيون الذكية التي لا يمكنها تثبيت تطبيق ExpressVPN مباشرة، لا يزال بإمكانك استخدام ExpressVPN عن طريق توصيل التلفزيون الذكي بجهاز توجيه يدعم شبكة VPN أو استخدام خدمة MediaStreamer DNS التابعة لشركة ExpressVPN، والتي يمكن أن تساعد في إخفاء الموقع الافتراضي للتلفزيون ولكنها لا تقدم نفس الحماية والخصوصية التي توفرها VPN.
تعمل شبكة VPN على أجهزة التلفزيون الذكية عن طريق توجيه حركة الإنترنت عبر نفق مشفر لا يمكن لأحد الاطلاع عليه، بما في ذلك المتسللين والحكومات ومزودي خدمات الإنترنت.
يمكن لشبكة VPN مثل ExpressVPN إلغاء حظر تطبيقات البث على التلفزيون الذكي مثل Netflix و Disney Plus و BBC iPlayer والمزيد. إليك طريقة استخدام VPN للوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك بكل أمان.
إذا كان التلفزيون الذكي يعمل عبر نظام Amazon Fire TV أو Android TV، أو إذا كنت تستخدم جهاز Roku أو Apple TV، فيمكنك تنزيل تطبيق ExpressVPN على جهازك بكل سهولة.
وإذا كنت تستخدم تلفزيونا ذكيا غير متوافق مع تطبيق VPN مثل التلفزيونات الذكية من Samsung أو LG، فيمكنك استخدام خدمة MediaStreamer التي تقدمها ExpressVPN. سيسمح لك تطبيق MediaStreamer بالوصول إلى المحتوى الذي قد تم حظره، كما يخفي موقعك الجغرافي، ولكنه لا يوفر لك كامل مزايا الخصوصية التي توفرها شبكة VPN.
ExpressVPN هي خدمة VPN لدواعي الأمن والخصوصية ولا يُقصد استخدامها كوسيلة لانتهاك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية. لا يمكننا أن نرى أو نتحكم فيما تفعله أثناء اتصالك بخدمتنا، لذلك فإنك مسؤولا عن الامتثال لشروط الخدمة وشروط موفر المحتوى، وأي قوانين معمول بها.
لماذا يحب مستخدمو التلفزيون الذكي تطبيق ExpressVPN
لقد استخدمت شبكات VPN عديدة ولم يعجبني أنها تسببت في إبطاء سرعة البث أو تعطلت أثناء قيامي بعملية شراء من Amazon. Express هو الأفضل وأستخدمه على أجهزة Iphone و ipad و PC و Fire TV باشتراك واحد وبسعر منخفض.
بالإضافة إلى الاستخدامات الواضحة لخدمة vpn مثل القدرة على التصفح بسرية دون التضحية بالحرية الرقمية، بالنسبة لي، كمغترب إنجليزي في الولايات المتحدة، تسمح لي خدمة VPN بمشاهدة التلفزيون البريطاني، وهو الشيء الوحيد الذي أفتقده حقا من وطني!
أقضي معظم الوقت خارج الولايات المتحدة، لكني أحب مشاهدة مسلسلاتي التلفزيونية المفضلة. ويتيح لي Express VPN القيام بذلك أينما كنت دون القلق بشأن تنبيهات 'هذا البرنامج غير متاح في منطقتك'.
جرّب VPN للتلفزيون الذكي بكل أمان
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