Denne guide vil vise dig hvordan du registrerer din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside.

MediaStreamer er en DNS-tjeneste designet til at forbedre din streamingoplevelse. Hvis din enhed ikke understøtter VPN indbygget, er MediaStreamer et fremragende alternativ til streaming.

For at bruge MediaStreamer uden problemer, skal du registrere din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside. Dette gør det muligt for ExpressVPN at genkende din IP-adresse og give din enhed adgang til MediaStreamer.

Bemærk: MediaStreamer er ikke en VPN og tilbyder ikke de privatlivs- og sikkerhedsfordele, som en VPN gør. Du kan ikke ændre placeringer med MediaStreamer.

Bemærk: Inden du fortsætter, skal du deaktivere eventuelle proxy-indstillinger på din enhed uden at forbinde til ExpressVPN.

1. Registrer din IP-adresse på ExpressVPN’s hjemmeside

Gå til ExpressVPN DNS indstillinger. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Under IP-adresse registrering, klik på Registrer min IP-adresse. Hvis der allerede står “registreret” ved siden af din IP-adresse, er det ikke nødvendigt at vælge denne mulighed igen.

Aktiver Automatisk registrer min IP-adresse. Dette anbefales, da det automatisk følger ændringer af din IP-adresse.

Hvis du har aktiveret Automatisk registrer din IP-adresse, kan du holde din IP-adresse opdateret ved at bruge ExpressVPN app’en på din enhed eller logge ind på din ExpressVPN-konto lejlighedsvis.

2. Få din MediaStreamer IP-adresse

Gå til ExpressVPN opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, indtast dine ExpressVPN-loginoplysninger og klik på Log ind.

Indtast bekræftelseskoden der er sendt til din e-mail.

Til højre vil du finde MediaStreamer DNS server IP-adresse.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge denne information til opsætning senere.

3. Opsæt MediaStreamer på din enhed

Når du har registreret dit hostnavn på ExpressVPN, kan du opsætte MediaStreamer på din enhed.

Se venligst den relevante guide for din enhed:

Hvornår vil ExpressVPN fjerne mine IP’er?

Hvis du har aktiveret Automatisk registrer din IP-adresse, vil din IP-adresse blive slettet hvis:

du ikke bruger ExpressVPN app’en med den registrerede IP i 30 dage

du ikke logger ind på din ExpressVPN-konto med den registrerede IP i 30 dage

Hvis du har deaktiveret Automatisk registrer din IP-adresse, vil din IP-adresse blive slettet hvis du ikke registrerer din IP-adresse og bruger den registrerede IP-adresse i 30 dage

For tilbagekaldte konti, kan det tage op til 30 dage for IP’en at blive fjernet.

Hvis du har en dynamisk IP-adresse, er det muligt, at en IP-adresse der tidligere blev tildelt dig, bliver tildelt til en anden senere. Hvis en anden registrerer den IP-adresse med ExpressVPN, vil den IP dukke op igen i ExpressVPN’s systemer.

