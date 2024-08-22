Найкраща VPN для smart TV Найкраща VPN для smart TV
ExpressVPN — найкраща VPN для smart TV.
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- Має 30-денну гарантію повернення грошей
Один VPN-сервіс для всіх smart TV
ExpressVPN сумісний з широким переліком smart TV та медіаплеєрів. Дізнайтеся більше, як використовувати ExpressVPN з:
Samsung Smart TV
Roku
Google Chromecast
Nvidia Shield
ExpressVPN також сумісний з: LG Smart TV | Mi Box
Як використовувати VPN на smart TV
ExpressVPN має декілька рішень для всіх smart TV. Знайдіть правильне рішення для вашого smart TV чи медіаплеєра
Встановлення VPN безпосередньо на пристрій
На деяких системах smart TV застосунок VPN можна встановити безпосередньо на пристрій, тоді як інші вимагають ручного налаштування.
Докладні інструкції з налаштування та використання ExpressVPN на вашому smart TV можна знайти в наших покрокових інструкціях.
Використання нашого сервісу MediaStreamer
На Smart TV, на які не можна встановити наш застосунок, можна використовувати MediaStreamer, який маскує ваше розташування, не забезпечуючи конфіденційність VPN.
Докладні інструкції з налаштування та використання MediaStreamer на вашому smart TV можна знайти в наших покрокових інструкціях.
Підключення smart TV до роутера з підтримкою VPN
Також можна під'єднати smart TV до роутера з підтримкою VPN, щоб отримати повний захист VPN із мінімальним додатковим налаштуванням.
Докладні інструкції з налаштування та використання ExpressVPN на роутері можна знайти в інструкціях з налаштування роутера.
Для чого потрібна VPN для вашого smart TV?
Smart TV — це телевізори з підключенням до Інтернету. Хоча існує багато брендів, моделей і операційних систем smart TV, майже всі smart TV мають застосунки, які дозволяють переглядати телешоу і фільми зі стримінгових сервісів, як от Netflix, Hulu і HBO, які можна безпечно переглядати через VPN.
Змініть локацію вашого smart TV за допомогою VPN
Використання послуг VPN дозволяє змінювати видиму локацію вашого smart TV. Це дозволяє вашим застосункам працювати як задумано, де б ви не знаходилися. Застосунок VPN для smart TV також може обійти цензуру, зашифрувати трафік і допоможе уникнути обмеження пропускної здатності з боку Інтернет-провайдера.
Чому обрати ExpressVPN?
Технологія TrustedServer
Технологія TrustedServer, що пройшла перевірку на захист конфіденційності, встановлює новий стандарт безпеки.
Потокове відео без обмежень
Обходьте цензуру в Інтернеті, брандмауери та обмеження пропускної здатності Інтернет-провайдером з ExpressVPN.
Надзвичайно надійне з'єднання
Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.
VPN для всіх ваших пристроїв
Захистіть кожен пристрій вдома за допомогою застосунків ExpressVPN та ручних налаштувань.
Миттєве налаштування
Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!
Підтримка в живому чаті
Зверніться до служби підтримки цілодобово в разі питань про ExpressVPN на будь-якому пристрої.
Завантажте ExpressVPN на всі ваші пристрої
Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN для кожної популярної платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь на восьми одночасно.
Чи варто використовувати безплатну VPN на smart TV
Хоча існує безліч безплатних VPN і проксі-серверів, варто замислитися як ці провайдери можуть дозволити собі пропонувати послуги безоплатно. Важливо пам'ятати мантру: «Якщо ви не платите за продукт, ви і є цим продуктом»
Окрім проблем з конфіденційністю персональних даних, у більшості безплатних VPN обмежена мережа, тому ви можете не знайти сервер у потрібній локації. Також відомо, що вони обмежують обсяг даних і швидкість, що не сприяє комфортній роботі в Інтернеті.
Щоб забезпечити кожному клієнту швидке, приватне та безпечне з'єднання, ExpressVPN використовує мережу високопродуктивних серверів у 105 країнах світу. Наша глобальна мережа серверів на 10 Гбіт/с гарантує необмежену пропускну здатність і блискавичну швидкість. Ми також є лідерами в галузі постквантового захисту та інших передових функцій захисту, таких як застосунок Threat Manager і блокування реклами.
Якщо ви шукаєте пробну версію VPN без ризиків, скористайтеся нашою 30-денною гарантією повернення коштів.
Запитання й відповіді
Найкраща VPN для smart TV — це ExpressVPN. Завдяки величезному парку серверів у 105 країнах, ви можете легко переглядати свій улюблений контент з будь-якого місця без шкоди для безпеки та конфіденційності.
Список пристроїв smart TV занадто великий, щоб гарантувати можливість безпосереднього використання ExpressVPN. Більшість пристроїв на базі Android TV здатні без проблем запускати VPN-застосунок ExpressVPN для Android. На Samsung Smart TV не можна запускати програмне забезпечення VPN, але вони підтримують послугу MediaStreamer від ExpressVPN. Для конкретних порад зв'яжіться з підтримкою або ознайомтеся з нашим посібником з популярних пристроїв{.
Попри це, будь-який пристрій, підключений до Інтернету, може підключатися до ExpressVPN через Wi-Fi роутер з підтримкою VPN .
Дізнайтеся про всі способи підключення ExpressVPN на вашому телевізорі.
Ні. MediaStreamer забезпечує на пристрої доступ до контенту, який інакше був би заблокований, але без тунелювання та шифрування, які забезпечують конфіденційність. Щоб скористатися всіма перевагами VPN, під'єднайте smart TV до роутера з підтримкою VPN за допомогою застосунку ExpressVPN для роутерів.
Використовувати VPN для Netflix на вашому smart TV дуже просто:
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Потім, або:
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Встановіть VPN на вашому smart TV, або
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Скористайтесь нашим DNS-сервісом MediaStreamer, або
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Під'єднайтесь до одного з наших глобальних VPN серверів
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Увійдіть у обліковий запис Netflix, запустіть застосунок Netflix і дивіться улюблені шоу без обмежень!
Так! Ви можете безпосередньо встановити застосунок VPN на сумісних smart TV. Зокрема, Android TV можуть використовувати застосунок ExpressVPN для Android.
На smart TV, на яких не можна безпосередньо встановити застосунок ExpressVPN, можна все одно скористатися ExpressVPN, під'єднавши smart TV до роутера з підтримкою VPN або скориставшись DNS-сервісом MediaStreamer, який допоможе пристрою замаскувати своє розташування, але не забезпечить такої ж конфіденційності, як VPN.
VPN працює на smart TV, скеровуючи ваш Інтернет-трафік через зашифрований тунель, який ніхто не може відкрити, включаючи хакерів, урядовців та вашого Інтернет-провайдера.
VPN для smart TV, як ExpressVPN, може розблокувати стримінгові застосунки, як-от Netflix, Disney Plus, BBC iPlayer тощо. Ось як використовувати VPN для безпечного доступу до улюблених стримінгових сервісів.
Якщо ваш smart TV працює на платформах Amazon Fire TV або Android TV, або якщо ви використовуєте Roku чи Apple TV, ви можете легко завантажити застосунок ExpressVPN на свій пристрій.
Якщо ви користуєтесь smart TV, не сумісним з застосунком VPN, наприклад, Samsung або LG, ви можете скористатися нашою послугою MediaStreamer. MediaStreamer дозволяє пристрою отримувати доступ до контенту, який інакше був би заблокований, а також маскує ваше розташування, але не забезпечує повну конфіденційність, як VPN.
ExpressVPN — це сервіс для захисту конфіденційності та безпеки, який не можна використовувати для обходу авторських прав. Ми не можемо бачити або контролювати ваші дії під час підключення до нашої VPN, тому ви несете відповідальність за дотримання наших Умов надання послуг, умов контент-провайдера та будь-якого чинного законодавства.
Чому користувачі smart TV люблять ExpressVPN
Я використовував багато VPN і мені не подобалося, що вони сповільнювали потокове відео або виходили з ладу під час покупки на Amazon. Express є найкращим, і я використовую його на iPhone, iPad, ПК і Fire TV за одну низьку ціну.
Окрім очевидних переваг, як-от безпечний перегляд вебсторінок без ризику втратити цифрову свободу, для мене, англійського емігранта в США, цей VPN-сервіс дозволяє переглядати британське телебачення. Телевізор — єдине, за чим я сумую з дому!
Більшу частину часу я знаходжусь за межами США, але люблю дивитися улюблені ТВ-серіали. Express VPN дозволяє мені робити це будь-де, і мені не потрібно хвилюватися про повідомлення. Це шоу недоступне у вашому регіоні.
Спробуйте VPN для smart TV без ризиків
Жодних проблем. Спробуйте ExpressVPN для smart TV з 30-денною гарантією повернення грошей сьогодні!