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Найкраща VPN для smart TV Найкраща VPN для smart TV

Для Samsung, Android, Sony, Apple TV, Fire Stick, Chromecast, Roku та інших

ExpressVPN — найкраща VPN для smart TV.

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  • Доступ до сайтів і безпечний перегляд відео будь-де
  • Має 30-денну гарантію повернення грошей
  • Блискавична швидкість для стримінгу в HD-якості
  • Доступ до сайтів і безпечний перегляд відео будь-де
  • Має 30-денну гарантію повернення грошей
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Найкраща VPN для smart TV.

Один VPN-сервіс для всіх smart TV

ExpressVPN сумісний з широким переліком smart TV та медіаплеєрів. Дізнайтеся більше, як використовувати ExpressVPN з:

Логотип Samsung.
Samsung Smart TV
Логотип Apple TV.
Apple TV
VPN для Amazon Fire TV.
Amazon Fire TV та Fire Stick
Логотип Roku.
Roku
Логотип Chromecast.
Google Chromecast
Логотип Android.
Android TV
Логотип Nvidia Shield.
Nvidia Shield

ExpressVPN також сумісний з: LG Smart TV | Mi Box

Дізнайтесь про інші підтримувані smart TV і пристрої

Як використовувати VPN на smart TV

ExpressVPN має декілька рішень для всіх smart TV. Знайдіть правильне рішення для вашого smart TV чи медіаплеєра

Встановіть VPN безпосередньо на smart TV.

Встановлення VPN безпосередньо на пристрій

На деяких системах smart TV застосунок VPN можна встановити безпосередньо на пристрій, тоді як інші вимагають ручного налаштування.

Докладні інструкції з налаштування та використання ExpressVPN на вашому smart TV можна знайти в наших покрокових інструкціях.

VPN для smart TV для використання сервісу MediaStreamer.

Використання нашого сервісу MediaStreamer

На Smart TV, на які не можна встановити наш застосунок, можна використовувати MediaStreamer, який маскує ваше розташування, не забезпечуючи конфіденційність VPN.

Докладні інструкції з налаштування та використання MediaStreamer на вашому smart TV можна знайти в наших покрокових інструкціях.

Під'єднайте smart TV до роутера з підтримкою VPN.

Підключення smart TV до роутера з підтримкою VPN

Також можна під'єднати smart TV до роутера з підтримкою VPN, щоб отримати повний захист VPN із мінімальним додатковим налаштуванням.

Докладні інструкції з налаштування та використання ExpressVPN на роутері можна знайти в інструкціях з налаштування роутера.

Переваги використання VPN на smart TV.

Для чого потрібна VPN для вашого smart TV?

Smart TV — це телевізори з підключенням до Інтернету. Хоча існує багато брендів, моделей і операційних систем smart TV, майже всі smart TV мають застосунки, які дозволяють переглядати телешоу і фільми зі стримінгових сервісів, як от Netflix, Hulu і HBO, які можна безпечно переглядати через VPN.

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Змініть локацію вашого smart TV за допомогою VPN

Що таке VPN? зображення.

Використання послуг VPN дозволяє змінювати видиму локацію вашого smart TV. Це дозволяє вашим застосункам працювати як задумано, де б ви не знаходилися. Застосунок VPN для smart TV також може обійти цензуру, зашифрувати трафік і допоможе уникнути обмеження пропускної здатності з боку Інтернет-провайдера.

Чому обрати ExpressVPN?

Потокове відео без обмежень

Обходьте цензуру в Інтернеті, брандмауери та обмеження пропускної здатності Інтернет-провайдером з ExpressVPN.

Надзвичайно надійне з'єднання

Користуйтеся перевагами кращої в галузі стабільності та надійності з’єднання, де б ви не були.

VPN для всіх ваших пристроїв

Захистіть кожен пристрій вдома за допомогою застосунків ExpressVPN та ручних налаштувань.

Миттєве налаштування

Під'єднатися до ExpressVPN швидко і легко. Просто оформте підписку, завантажте застосунок та під'єднайтесь!

Підтримка в живому чаті

Зверніться до служби підтримки цілодобово в разі питань про ExpressVPN на будь-якому пристрої.

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Завантажте ExpressVPN на всі ваші пристрої

Одна підписка ExpressVPN дозволить завантажити VPN для кожної популярної платформи. Потрібна VPN для кількох пристроїв? Налаштуйте ExpressVPN на всіх своїх пристроях і користуйтесь на восьми одночасно.

Завантажте застосунки ExpressVPN.
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Чи варто використовувати безплатну VPN на smart TV

Хоча існує безліч безплатних VPN і проксі-серверів, варто замислитися як ці провайдери можуть дозволити собі пропонувати послуги безоплатно. Важливо пам'ятати мантру: «Якщо ви не платите за продукт, ви і є цим продуктом»

Окрім проблем з конфіденційністю персональних даних, у більшості безплатних VPN обмежена мережа, тому ви можете не знайти сервер у потрібній локації. Також відомо, що вони обмежують обсяг даних і швидкість, що не сприяє комфортній роботі в Інтернеті.

Щоб забезпечити кожному клієнту швидке, приватне та безпечне з'єднання, ExpressVPN використовує мережу високопродуктивних серверів у 105 країнах світу. Наша глобальна мережа серверів на 10 Гбіт/с гарантує необмежену пропускну здатність і блискавичну швидкість. Ми також є лідерами в галузі постквантового захисту та інших передових функцій захисту, таких як застосунок Threat Manager і блокування реклами.

Якщо ви шукаєте пробну версію VPN без ризиків, скористайтеся нашою 30-денною гарантією повернення коштів.

Запитання й відповіді

ExpressVPN — це сервіс для захисту конфіденційності та безпеки, який не можна використовувати для обходу авторських прав. Ми не можемо бачити або контролювати ваші дії під час підключення до нашої VPN, тому ви несете відповідальність за дотримання наших Умов надання послуг, умов контент-провайдера та будь-якого чинного законодавства.

Чому користувачі smart TV люблять ExpressVPN

Користувач БРЮС ДЖОНСОН рекомендує ExpressVPN для Chromecast.

Я використовував багато VPN і мені не подобалося, що вони сповільнювали потокове відео або виходили з ладу під час покупки на Amazon. Express є найкращим, і я використовую його на iPhone, iPad, ПК і Fire TV за одну низьку ціну.

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Рекомендації користувачів ExpressVPN.

Окрім очевидних переваг, як-от безпечний перегляд вебсторінок без ризику втратити цифрову свободу, для мене, англійського емігранта в США, цей VPN-сервіс дозволяє переглядати британське телебачення. Телевізор — єдине, за чим я сумую з дому!

Дейв Гарріс
Користувач ПІОТР САДОВСКІ рекомендує ExpressVPN для Chromecast.

Більшу частину часу я знаходжусь за межами США, але люблю дивитися улюблені ТВ-серіали. Express VPN дозволяє мені робити це будь-де, і мені не потрібно хвилюватися про повідомлення. Це шоу недоступне у вашому регіоні.

Піотр Садовскі
ВідмінноОцінка 4.3 з 5 на основі 25664 відгуків
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