Хоча існує безліч безплатних VPN і проксі-серверів, варто замислитися як ці провайдери можуть дозволити собі пропонувати послуги безоплатно. Важливо пам'ятати мантру: «Якщо ви не платите за продукт, ви і є цим продуктом»

Окрім проблем з конфіденційністю персональних даних, у більшості безплатних VPN обмежена мережа, тому ви можете не знайти сервер у потрібній локації. Також відомо, що вони обмежують обсяг даних і швидкість, що не сприяє комфортній роботі в Інтернеті.

Щоб забезпечити кожному клієнту швидке, приватне та безпечне з'єднання, ExpressVPN використовує мережу високопродуктивних серверів у 105 країнах світу. Наша глобальна мережа серверів на 10 Гбіт/с гарантує необмежену пропускну здатність і блискавичну швидкість. Ми також є лідерами в галузі постквантового захисту та інших передових функцій захисту, таких як застосунок Threat Manager і блокування реклами.

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