ExpressVPN fungerer også med streamingtjenester som Netflix , Disney+ og BBC iPlayer . I lande med kraftig censur kan en VPN hjælpe dig med at fjerne blokeringen fra populære sider som YouTube og Google . Det er også den hurtigste og nemmeste måde at surfe privat og sikkert på internettet på – eksempelvis med en Chrome-udvidelse til en VPN .

Ja! Brugen af VPN'er er ikke imod Blizzards slutbrugerlicensaftale. Og ExpressVPN's ultrahurtige servere giver en sikker og privat onlinespiloplevelse fra ethvert sted – herunder din skole , dit kontor eller offentlige wi-fi-netværk – mens du omgår begrænsninger fra din internetudbyder . Skulle du støde på fejl, eller har spørgsmål om at bruge ExpressVPN, skal du bare kontakte support , som er døgnåben via livechat eller e-mail.

Kan du ikke finde din enhed? Tag et kig på disse manuelle konfigurationer og opsætningsvejledninger for et stort udvalg af andre enheder og platforme.

Kortere forbindelsesruter mellem dig og spilserverne kan reducere latens og overordnet lag. Det betyder, at pakker med data kan bevæge sig hurtigere mellem din computer og spilserveren, og det reducerer alle former for mærkbare forsinkelser mellem dine handlinger og det, der sker i spillet – og det er klart en fordel. Normalt opnår du de bedste resultater, hvis du forbinder til den VPN-server, der er tættest på spilserveren.

Uanset om du foretrækker at spille på en PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch, computer, tablet eller telefon, hjælper ExpressVPN dig.

Derfor har du brug for en VPN til World of Warcraft

World of Warcraft er et stort, online multiplayerrollespil (MMORPG), der er udviklet af Blizzard Entertainment. Spillet blev først udgivet i 2004. Gameplayet består generelt af:

At opsætte en VPN til World of Warcraft er en leg. Sådan gør du:

Kalder alle Azeroths helte! Uanset om du er i skole , rejser i udlandet eller bruger et offentligt wi-fi-netværk , kan du undgå lobbyer med høj ping og sikkert spille World of Warcraft overalt med den hurtigste VPN til gaming.

Spil World of Warcraft med en VPN (2023) Sådan spiller du World of Warcraft med en VPN i 2023

