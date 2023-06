Comment réduire le ping avec un VPN

Les délais de connexion plus courts entre votre appareil et les serveurs de jeu peuvent réduire la latence et le décalage en général. Cela signifie que les données entrantes et sortantes circulent plus rapidement, réduisant ainsi tout délai perceptible entre vos actions et le déroulement du jeu. Vous aurez donc un avantage sur les autres joueurs. En général, la connexion au serveur VPN le plus proche du serveur de jeu donne de meilleurs résultats.