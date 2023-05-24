VPN ile World of Warcraft oynayın (2023) 2023'te World of Warcraft VPN ile nasıl oynanır
Azeroth'un tüm kahramanlarına çağrı! Okulda iken, yurt dışında seyahat ederken veya herkese açık Wi-Fi ağlarında yüksek pingli lobilerden uzak durun ve oyun için en hızlı VPN ile güvenli bir şekilde World of Warcraft oynayın.
Macera çağrısına kulak verecek misiniz?
World of Warcraft (WoW) için VPN nasıl kurulur
World of Warcraft için VPN kurmak çok kolaydır. Bunun için:
1. Adım: ExpressVPN edinin
ExpressVPN'e kaydolun ve Windows veya macOS için uygulamayı indirin. Her abonelik 30 günlük para iade garantisi ile korunmaktadır.
2. Adım: Bir VPN sunucusu seçin
ExpressVPN uygulamasını açın ve 94 ülkedeki binlerce yüksek hızlı, güvenli VPN sunucularından birine bağlanın.
3. Adım: World of Warcraft oynayın
ExpressVPN'e bağlandıktan sonra, en az gecikme ile güvenli bir şekilde World of Warcraft oynayın.
World of Warcraft nedir?
World of Warcraft, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2004'te yayınlanan bir çok oyunculu çevrimiçi rol üstlenme (MMORPG) oyunudur. Oyun genellikle şunları içeriyor:
Oyuncuların, oyuncu olmayan karakterler (NPC'ler) tarafından verilen görevleri yerine getirdiği görev yapma. Görev türleri düşmanları öldürme, kaynakları toplama, yeni bölgeleri keşfetme ve NPC'leri kurtarmadan oluşuyor.
Oyuncuların gruplar kurarak zindanları keşfe çıktığı veya büyük düşmanlarla savaştığı zindanlar ve akınlar.
Oyuncuların birbirleriyle karşı karşıya geldiği ve savaştığı oyuncu vs. oyuncu (PvP).
World of Warcraft için neden VPN'e ihtiyacınız var
Güçlü koruma
IP adresinizi gizleyerek DDoS saldırılarını önleyin. ExpressVPN ayrıca 256-bit AES, sızıntı koruması, kill switch ve ayrık tünelleme özelliklerine sahiptir.
Bağlantıyı güçlendirin
Sınırsız, premium bant genişliğinin tadını çıkarın. 94 ülkedeki VPN sunucuları ile pingi ve gecikmeyi en aza indirin.
Yavaşlatmayı atlatın
İSS'nizin bağlantınızı yavaşlatmasını önleyin. VPN kullandığınızda veriler incelenemez ve böylece bant genişliğiniz yavaşlatılmaz.
İnternette daha fazla içeriğe erişin
DLC ve oyunları, bunların daha erken yayınlandıkları ülkelerden edinin. Bulunduğunuz bölgede sansürlenmiş olsalar bile bu oyunları oynayın.
Tüm cihazlarda oynayın
Oyun oynamak için PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tablet veya telefondan hangisini tercih ediyor olursanız olun ExpressVPN size yardımcı olur.
Sınır tanımadan oyun oynayın
Dünyanın neresinde olursanız olun, arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bölgenizi değiştirmeniz yeterlidir.
VPN pingi nasıl düşürür?
Cihazınız ve oyun sunucuları arasında daha kısa bağlantı rotalarının bulunması, gecikmeyi ve donmayı azaltabilir. Bu, veri paketlerinin bilgisayarınız ve oyun sunucusu arasında daha hızlı hareket edebilmesi anlamına gelmektedir ve böylece komutlarınız ve oyunda gerçekleşen şeyler arasındaki fark edilebilir gecikmeler azalır. Bu da size bir avantaj sağlar. Oyun sunucusuna en yakın VPN sunucusuna bağlanmak genellikle en iyi sonucu sağlayacaktır.
World of Warcraft için ücretsiz VPN kullanabilir miyim?
|Express VPN ExpressVPN
|Çoğu ücretsiz VPN
Veri sınırı
Sınırsız
10GB
VPN sunucusu konumları
94 ülke
10-50 ülke
Müşteri desteği
7/24 canlı sohbet
E-posta
Sunucu teknolojisi
TrustedServer
PC tabanlı
Aktivite ve bağlantı kaydı
Asla tutmuyor
Şeffaf değil
Desteklenen eşzamanlı bağlantı
5
1
Cihaz desteği
Her cihaz için uygulamalar
Masaüstü ve mobil
Özel VPN protokolü
Lightway
Yok
Tüm cihazlarınızda World of Warcraft için VPN indirin
PC, Mac, iPhone, Android ve daha fazlası için en iyi VPN'i edinin.
Tek ExpressVPN aboneliği, PlayStation ve Xbox gibi oyun konsolları ve Apple TV, Amazon Fire TV Stick ve Samsung Smart TV gibi akıllı TV sistemleri dahil evinizdeki her cihaz için yazılım çözümleri içerir. Android cihazlarınız için VPN APK edinin veya iOS için ExpressVPN indirin. Hatta Chrome için VPN uzantısı bile edinebilirsiniz.
Ayrıca en sevdiğiniz tarayıcılar için VPN uzantıları
Cihazınızı bulamadınız mı? Diğer birçok cihaz ve platform için şu manuel yapılandırma ve kurulum yönergelerine göz atın.
SSS: World of Warcraft VPN
World of Warcraft için VPN kullanabilir miyim?
Evet! VPN kullanmak, Blizzard'ın Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na karşı gelmemektedir. Ve ExpressVPN'in ultra hızlı sunucuları okulunuz, ofisiniz veya herkese açık Wi-Fi ağı dahil tüm konumlardan güvenli ve gizli bir çevrimiçi oyun deneyimi sunmaktadır ve İSS yavaşlatmasını engellemenizi sağlamaktadır. Hatalarla karşılaşmanız durumunda veya ExpressVPN kullanma konusundu bir sorunuz varsa canlı sohbet ve e-posta üzerinden 7/24 ulaşabileceğiniz Destek ile iletişime geçin.
En iyi WoW özel sunucusu hangisidir?
Dünyanın en iyi özel World of Warcraft sunucuları arasında WoW Circle, WoW Mania, Unlimited WoW, Ether Sudem ve RetriWiW Insta 60 bulunuyor.
ExpressVPN ile başka neler yapabilirim?
ExpressVPN ayrıca Netflix, Disney+ ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri ile de çalışır. Ağır sansür bulunan ülkelerde VPN kullanmak YouTube ve Google gibi popüler sitelere engeli kaldırmanıza yardımcı olur. Ayrıca internette gizli ve güvenli bir şekilde gezinmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Örneğin VPN Chrome uzantısı ile.
Oyuncular bizim hakkımızda neler söylüyor
@expressvpn oyun oynamak için gereken hizmeti alabildim, tüm platformlarda 10/10, tşk kesinlikle değen bir hizmet!
Wow, @expressvpn kırsal kesimdeki bağlantım ile en az sorunla video izleyebildiğim ve oyun oynayabildiğim stabil bağlantı için teşekkür ederim!
Bunu benim için iyi iş çıkaran ilk #vpn
Oo yee! Evet. Bu zamana kadar kullandığım en hızlı VPN bu. Oyun oynarken VPN'i kapatmaya artık gerek duymuyorum. Arada neredeyse hiç fark yok.
World of Warcraft için taahhütsüz VPN edinin
Taahhütsüz 30 günlük para iade garantimizden faydalanın:
ExpressVPN ile çevrimiçi World of Warcraft oynamaktan memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.