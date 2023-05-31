Настроить VPN для World of Warcraft проще простого.

Шаг 1. Оформите подписку на ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для Windows или macOS. На каждую подписку предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег.

Шаг 2. Выберите локацию VPN-серверов.

Откройте приложение ExpressVPN и подключитесь к одному из тысяч высокоскоростных и безопасных VPN-серверов в 94 странах мира.

Шаг 3. Играйте в World of Warcraft.

Подключившись к ExpressVPN, вы сможете безопасно играть в World of Warcraft с минимальными задержками.