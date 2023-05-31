Играйте в World of Warcraft с VPN (2023) Как играть в World of Warcraft с VPN в 2023 году
Призываем всех героев Азерота! С помощью самой быстрой VPN-сети для гейминга вы сможете избежать высокого пинга и защищенно играть в World of Warcraft, используя публичные Wi-Fi-сети в любом месте, будь то школа или другая страна.
Вы готовы к приключениям?
Как настроить VPN для игры в World of Warcraft (WoW)
Настроить VPN для World of Warcraft проще простого.
Шаг 1. Оформите подписку на ExpressVPN.
Купите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для Windows или macOS. На каждую подписку предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег.
Шаг 2. Выберите локацию VPN-серверов.
Откройте приложение ExpressVPN и подключитесь к одному из тысяч высокоскоростных и безопасных VPN-серверов в 94 странах мира.
Шаг 3. Играйте в World of Warcraft.
Подключившись к ExpressVPN, вы сможете безопасно играть в World of Warcraft с минимальными задержками.
Что такое World of Warcraft?
World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), разработанная компанией Blizzard Entertainment и впервые выпущенная в 2004 году. В геймплей обычно входят:
квесты, в которых игроки выполняют задания неигровых персонажей (NPC), например, уничтожение врагов, сбор ресурсов, исследование новых территорий или спасение неигровых персонажей.
подземелья и рейды, где игроки объединяются для исследования подземелий или сражения с главными врагами.
режим «игрок против игрока», когда игроки сражаются друг с другом и вступают в бой.
Зачем нужен VPN для World of Warcraft
Мощная защита
Защититесь от DDoS-атак, изменив свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.
Надежное подключение
Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 94 странах мира.
Обход ограничений
Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.
Доступ к онлайн-играм
Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.
Работает на всех устройствах
Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.
Игра без границ
Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.
Как VPN поможет снизить пинг?
Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.
Можно ли использовать бесплатные VPN для игры в World of Warcraft?
|ExpessVPN
|Большинсто бесплатных VPN
Лимит данных
Без ограничений
10 ГБ
Локации VPN-серверов
94 страны
10–50 стран
Служба поддержки
Онлайн-чат 24/7
Электронная почта
Серверная технология
TrustedServer
На базе ПК
Регистрация действий и подключений
Никогда
Никаких обещаний
Одновременные подключения
5
1
Поддержка устройств
Все устройства
Компьютеры и мобильные устройства
Оригинальный VPN-протокол
Lightway
Нет
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Одна подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV, Amazon TV Fire Stick и Samsung Smart TV. Вы можете загрузить APK-файл для ваших устройств Android или приложение ExpressVPN для iOS. Вы даже можете установить расширение для Chrome.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список руководств по установке и ручной настройке для всех поддерживаемых устройств и платформ.
ЧаВо: VPN для World of Warcraft
Могу ли я использовать VPN для игры в World of Warcraft?
Да! Использование VPN не противоречит лицензионному соглашению компании Blizzard с конечным пользователем. А сверхбыстрые серверы ExpressVPN обеспечивают безопасный и приватный доступ к онлайн-играм из любого места, будь то школа, офис или кафе с публичной точкой доступа Wi-Fi. При этом вы также избежите ограничений со стороны своего интернет-провайдера. Если у вас возникнут проблемы или вопросы по использованию ExpressVPN, просто обратитесь в нашу круглосоуточную службу поддержки через онлайн-чат или электронную почту.
Какой из частных серверов WoW является лучшим?
К лучшим частным серверам World of Warcraft относятся: WoW Circle, WoW Mania, Unlimited WoW, Ether Sudem и RetriWiW Insta 60.
Как еще можно использовать ExpressVPN?
ExpressVPN можно также использовать с онлайн-кинотеатрами — например, Netflix, Disney Plus и BBC iPlayer. В странах со строгой цензурой VPN может помочь вам получить доступ к таким популярным сайтам, как YouTube и Google. Это также самый быстрый и простой способ работать в Интернете конфиденциально и безопасно — например, с помощью VPN-расширения для Chrome.
Что говорят о нас геймеры
@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!
Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение: я мог стримить и играть с минимумом лагов даже из своей деревни!
Мой первый #vpn, который с этим справился.
Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.
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