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Как играть в World of Warcraft с помощью VPN.

Играйте в World of Warcraft с VPN (2023) Как играть в World of Warcraft с VPN в 2023 году

Призываем всех героев Азерота! С помощью самой быстрой VPN-сети для гейминга вы сможете избежать высокого пинга и защищенно играть в World of Warcraft, используя публичные Wi-Fi-сети в любом месте, будь то школа или другая страна.

Вы готовы к приключениям?

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Как настроить VPN для игры в World of Warcraft (WoW)

Настроить VPN для World of Warcraft проще простого.

Шаг 1. Оформите подписку на ExpressVPN.

Купите подписку на ExpressVPN и загрузите приложение для Windows или macOS. На каждую подписку предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег.

Шаг 2. Выберите локацию VPN-серверов.

Откройте приложение ExpressVPN и подключитесь к одному из тысяч высокоскоростных и безопасных VPN-серверов в 94 странах мира.

Шаг 3. Играйте в World of Warcraft.

Подключившись к ExpressVPN, вы сможете безопасно играть в World of Warcraft с минимальными задержками.

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Ноутбук и настольный компьютер с World of Warcraft.

Что такое World of Warcraft?

World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), разработанная компанией Blizzard Entertainment и впервые выпущенная в 2004 году. В геймплей обычно входят:

  • квесты, в которых игроки выполняют задания неигровых персонажей (NPC), например, уничтожение врагов, сбор ресурсов, исследование новых территорий или спасение неигровых персонажей.

  • подземелья и рейды, где игроки объединяются для исследования подземелий или сражения с главными врагами.

  • режим «игрок против игрока», когда игроки сражаются друг с другом и вступают в бой.

Зачем нужен VPN для World of Warcraft

Четыре падающие точки.

Мощная защита

Защититесь от DDoS-атак, изменив свой настоящий IP-адрес. ExpressVPN также предлагает шифрование AES-256, защиту от утечек данных, функцию экстренного отключения от Сети и раздельное туннелирование трафика.

Спидометр.

Надежное подключение

Насладитесь неограниченными подключениями премиум-класса. Сведите к минимуму пинг и забудьте про лаги благодаря VPN-серверам, расположенным в 94 странах мира.

Жест прокрутки на значке буферизации показывает, что интернет-провайдер замедляет интернет-соединение.

Обход ограничений

Провайдер больше не сможет замедлять ваше соединение. Благодаря защите VPN ваши данные никак нельзя проверить, поэтому никто не будет ограничивать вам пропускную способность.

Кнопки джойстика для компьютерных игр.

Доступ к онлайн-играм

Вы можете первыми получить доступ к новейшим дополнениям и играм, подключаясь к игровым серверам в странах, где интересующий вас контент появляется раньше. Вы сможете играть онлайн, даже если игра недоступна для жителей вашего региона.

Получите доступ к нужному контенту на PlayStation, Nintendo Switch, Xbox и других устройствах.

Работает на всех устройствах

Предпочитаете ли вы для игр PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ПК, планшет или смартфон, ExpressVPN предоставит вам подходящее решение.

Два компьютерных монитора, соединенные градиентным кругом.

Игра без границ

Чтобы играть с друзьями из других стран, не имеет значения, где вы сейчас находитесь. Просто смените регион, подключившись к нужному серверу.

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Сигнал от одного игрового пульта проходит длинный путь, чтобы добраться до сервера, а сигнал от другого быстро проходит через короткий VPN-туннель.

Как VPN поможет снизить пинг?

Чем меньше дистанция между вами и игровыми серверами, тем ниже задержка трафика и меньше пинг. Иными словами, пакеты данных передаются между вашим компьютером и игровым сервером быстрее, что позволяет снизить видимую задержку между вашими действиями и событиями в игре и, как следствие, получить преимущество. Как правило, подключение к VPN-серверу, расположенному ближе всего к игровому серверу, обеспечит наилучшие результаты.

Можно ли использовать бесплатные VPN для игры в World of Warcraft?

Платные VPN против бесплатных VPN
ExpessVPNБольшинсто бесплатных VPN

Лимит данных

Без ограничений

10 ГБ

Локации VPN-серверов

94 страны

10–50 стран

Служба поддержки

Онлайн-чат 24/7

Электронная почта

Серверная технология

TrustedServer

На базе ПК

Регистрация действий и подключений

Никогда

Никаких обещаний

Одновременные подключения

5

1

Поддержка устройств

Все устройства

Компьютеры и мобильные устройства

Оригинальный VPN-протокол

Lightway

Нет

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Загрузите VPN для World of Warcraft на все ваши устройства

Установите лучшее VPN-приложение для ПК, Mac, iPhone, Android и других устройств.

Загрузите приложения ExpressVPN.

Одна подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, а также для систем Smart TV, например, Apple TV, Amazon TV Fire Stick и Samsung Smart TV. Вы можете загрузить APK-файл для ваших устройств Android или приложение ExpressVPN для iOS. Вы даже можете установить расширение для Chrome.

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А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
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Расширение для Edge
Расширение для Brave
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ЧаВо: VPN для World of Warcraft

Могу ли я использовать VPN для игры в World of Warcraft?
Какой из частных серверов WoW является лучшим?
Как еще можно использовать ExpressVPN?

Что говорят о нас геймеры

Аватар NickolasEdmunds в Твиттере.

@expressvpn — сервис для гейминга, который мне и был нужен, 10/10 на всех платформах спс просто отлично!

NickolasEdmunds
Пользователь HUMECHGAMES рекомендует ExpressVPN для Apple TV.

Круто, @expressvpn, спасибо за стабильное подключение: я мог стримить и играть с минимумом лагов даже из своей деревни!

Мой первый #vpn, который с этим справился.

humechgames
Пользователь SKY_MASTERS737 рекомендует ExpressVPN для Nvidia Shield.

Шикарно! Да, это самый быстрый VPN из всех, с которыми я работал. Мне даже не пришлось отключаться, чтобы поиграть. Разница едва заметна.

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