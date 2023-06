Taaaaaak! To najszybszy VPN, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Nawet nie zawracam sobie głowy wyłączaniem go do grania. Praktycznie tego nie zauważam.

Jedne z najlepszych prywatnych serwerów w World of Warcraft to: WoW Circle, WoW Mania, Unlimited WoW, Ether Sudem i RetriWiW Insta 60.

Krótsze trasy połączeń między użytkownikiem a serwerami gier mogą zmniejszyć opóźnienie i ogólny poziom lagów. Oznacza to, że pakiety danych są w stanie szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerem gry, zmniejszając zauważalne opóźnienia między Twoją aktywnością a tym, co dzieje się w grze, oferując Ci tym samym przewagę. Zazwyczaj najlepsze rezultaty daje połączenie z serwerem VPN, który znajduje się najbliżej serwera gry.

Po co Ci VPN pod World of Warcraft?

World of Warcraft to gra typu MMORPG (skrót od Massively multiplayer online role-playing game) stworzona przez Blizzard Entertainment i wydana po raz pierwszy w 2004 roku. Rozgrywka składa się z następujących elementów:

Co to jest World of Warcraft?

Konfiguracja VPN pod World of Warcraft to bułka z masłem. Patrz:

Graj w World of Warcraft z VPN (2023) Jak grać w World of Warcraft z VPN w 2023

