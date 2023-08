Med fremkomsten og væksten af eSport-branchen vælger flere professionelle gamere at bruge VPN'er, når de spiller. Det gør de for at forbedre forbindelsen, øge sikkerheden, omgå censur og beskytte sig selv mod DDoS-angreb.

DDoS-angreb er blevet et stigende problem i de senere år, og ved at bruge en VPN til gaming får du kraftig beskyttelse ved at ændre din IP-adresse.