¡Ajá! Sí. Es la VPN más rápida que he usado hasta el día de hoy. Ya no la apago para jugar. Ni se nota.

Los servicios de proxy gratuitos no se recomiendan para jugar online, porque no ofrecen los mismos beneficios de privacidad y seguridad de una VPN de pago . Muchas no funcionan tal como afirman, y podrían incluso llegar a vender sus datos y a dejar sus redes vulnerables ante ataques.

No permita que su ISP haga más lenta su conexión. Con una VPN, la información no puede ser inspeccionada, así que su ancho de banda no se verá limitado .

Battle.net es un servicio de redes sociales, distribución digital y lanzamiento de juegos desarrollado por Blizzard Entertainment. Permite jugar títulos como World of Warcraft , Overwatch 2 y Call of Duty: Warzone . Existe una versión para dispositivos móviles Android e iOS , que permite a los jugadores conectar con sus amigos, comprar juegos y recibir las noticias más frescas de Blizzard.

