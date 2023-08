Battle.net är en tjänst utvecklad av Blizzard Entertainment där gamers kan köpa, hantera och starta spel och hålla kontakten med varandra. Där kan man tryggt spela spel som World of Warcraft , Overwatch 2 och Call of Duty: Warzone . En mobilversion finns för Android och iOS som även den kan användas för socialt nätverkande, spelköp och tillgång till alla de senaste nyheterna från Blizzard.

