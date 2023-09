Mikä on Battle.net?

Battle.net on sosiaalisen verkostoitumisen ja pelien digitaaliseen jakeluun sekä julkaisuun kehitetty Blizzard Entertainmentin alusta. Sen kautta voit pelata turvallisesti pelejä, mukaan lukien World of Warcraft, Overwatch 2 ja Call of Duty: Warzone. Mobiiliversio on saatavilla Androidille ja iOS:lle. Battle.net-tilin luominen mahdollistaa yhteydenpidon ystäviin, pelien ostamisen ja uusimpien Blizzard-uutisten seuraamisen.