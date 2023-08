Wow, @expressvpn tusen takk for den stabile tilkoblingen som gjør at jeg kan streame og game fra mine landlige omgivelser uten problem!

@expressvpn Jeg fikk tjenesten jeg trengte for å kunne game. 10/10 for alle plattformer takk. Vel verdt det for den tjenesten jeg trengte!

DDoS-angrep har blitt et økende problem de siste årene, og bruk av et VPN for gaming gir kraftig beskyttelse ved å endre IP-adressen din .

Gratis proxy-tjenester anbefales ikke for gaming på nett ettersom de ikke tilbyr de samme personverns- og sikkerhetsfordelene som et betalt VPN . Mange fungerer ikke som annonsert, noen kan til og med selge dataene dine, og de fleste vil gjøre nettverket ditt sårbart for angrep.

Kan jeg bruke et gratis VPN for Battle.net?

Kortere tilkoblingsveier mellom deg og spillservere kan redusere forsinkelser og generell lagging. Dette betyr at datapakkene kan bevege seg mellom datamaskinen din og spillserveren raskere, noe som reduser merkbare forsinkelser mellom handlingene dine og hva som skjer i spillet – noe som gir deg en fordel. Du får generelt best resultat ved å koble deg til VPN-serveren som er nærmest spillserveren.

Hvorfor man trenger et VPN for Battle.net

Battle.net er en sosial nettverkstjeneste, digital distribusjon og spillanserer utviklet av Blizzard Entertainment. Spill spill som World of Warcraft , Overwatch 2 og Call of Duty: Warzone sikkert. En mobilversjon er tilgjengelig for Android og iOS som lar gamere få kontakt med vennene sine, kjøpe spill og få alle de siste Blizzard-nyhetene.

Å konfigurere et VPN for Battle.net er lekende lett. Sånn gjør du det:

Slik knofigurerer man et VPN for Battle.net

Enten du er på skolen , reiser utenlands eller bruker et offentlig Wi-Fi -nettverk, unngå høy ping-lobbyer med det raskeste VPN-et for gaming.

Need help? Chat with us!