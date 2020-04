VPN vs. desktop remoto

O que é o protocolo de desktop remoto (RDP)?

Desktop remoto, também muitas vezes chamado de compartilhamento de tela, é um software que permite que você se conectar a outro computador e usá-lo como se estivesse sentado na frente dele. Isso também pode ser implementado como um recurso nativo do seu sistema operacional. As ferramentas populares incluem Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix ou Apple Screen Sharing.

Aplicativos de desktop remoto são usados para resolução de problemas técnicos, mas também para trabalho remoto.

Todas as teclas e movimentos do mouse têm de ser enviados para o desktop remoto, que realiza todas as operações. A tela é então enviada de volta como uma imagem. Por causa disso, a experiência pode ser lenta e frustrante, até mesmo em uma conexão de internet moderadamente rápida, e o sistema se torna inútil sem uma conexão com a internet.

Desktops remotos às vezes são usados por empresas e escritórios grandes e estruturados onde todos os funcionários trabalham no local. Como a rede dentro de um edifício pode ser incrivelmente rápida, a desvantagem de desempenho de um desktop remoto pode se tornar insignificante, e os benefícios de um sistema administrado centralmente prevalecem.