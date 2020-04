Co to jest protokół pulpitu zdalnego (RDP)?

Pulpit zdalny (inaczej udostępnianie ekranu) to oprogramowanie, które pozwala Ci połączyć się z innym komputerem i używać go tak, jakbyś siedział tuż przed nim. Można również zaimplementować pulpit zdalny jako funkcję natywną Twojego systemu operacyjnego. Popularne narzędzia to Netviewer, LogMeIn, TeamViewer, Citrix lub Apple Screen Sharing.

Aplikacje pulpitu zdalnego służą do rozwiązywania problemów technicznych, ale również do pracy zdalnej.

Wszystkie naciśnięcia klawiszy oraz ruchy myszy muszą być wysyłane na zdalny pulpit, gdzie wykonywane są wszystkie obliczenia. Ekran jest następnie odsyłany jako obraz. Z tego powodu praca w ten sposób może być powolna i frustrująca nawet przy umiarkowanie szybkim połączeniu internetowym, a bez połączenia z Internetem system staje się bezużyteczny.

Pulpity zdalne są czasami używane nawet przez duże i dobrze zorganizowane firmy oraz biura, w których wszyscy pracownicy przebywają na miejscu. W przypadku, gdy sieć w budynku jest naprawdę bardzo szybka, słabsza wydajność zdalnego pulpitu traci na znaczeniu i przeważają zalety centralnie administrowanego systemu.