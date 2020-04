VPN vs. eksternt skrivebord

RDP vs. VPN

Valget om hvorvidt et datanettverk skal settes opp med eksternt skrivebord eller et VPN eller ikke, bør tas av nettverksadministratoren. En hybridmodell er også mulig. Når brukere forventes å anvende sin egen maskinvare og administrere sine egne datamaskiner, foretrekkes ofte et VPN.

Et universitet er et godt eksempel på dette. Når brukere ikke administrerer sine egne datamaskiner, eller der arbeidsgiver ønsker å ha stor kontroll over hva de ansatte kan eller ikke kan gjøre på maskinene, vil et eksternt skrivebordmiljø ofte være mer fornuftig.