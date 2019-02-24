    Xbox One ve Xbox 360: ExpressVPN ile daha iyi

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    • Hız ve istikrar için optimize edildi
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    Risksiz bir Xbox VPN'i ile oyun deneyiminizi iyileştirin.


    Xbox One veXbox 360 konsolları ve kontrol kumandaları.
    Bir TV'de Xbox ile PUBG oynama.

    Xbox One ve Xbox 360 için ExpressVPN nasıl kurulur

    MediaStreamer hizmetimizi kullanın

    MediaStreamer, farklı bir durumda izleyemeyeceğiniz içerikleri izlemenizi sağlar. Kurulumu çok kolaydır, ancak bir VPN'in sunduğu korumayı veya oyunda sağladığı faydaları sunmaz. (Xbox One veya Xbox 360 üzerinde MediaStreamer'ın nasıl kurulduğunu öğrenin.)

    VPN etkinleştirilmiş bir yönlendiriciye bağlanın

    Yönlendiricinizde ExpressVPN kullanarak bir VPN'in sunduğu tüm gizlilik ve güvenliği, Xbox konsolunuz dahil olmak üzere, evinizdeki bütün cihazlara sağlayabilirsiniz. Korunmaya başlamak, Wi-Fi ağınıza bağlanmak kadar kolaydır. (VPN yönlendiricisi için hazır değil misiniz? Onun yerine Mac veya Windows bilgisayarınızı bir "sanal yönlendirici" olarak kullanmayı düşünün.)

    Video: Xbox One ile ExpressVPN nasıl kullanılır

    Sıkça sorulan sorular

    Hemen hemen! Şu anda ExpressVPN'i PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo Switch ile kullanabilirsiniz. Ek olarak, VPN korumasını evinizdeki her cihaz için etkinleştirmek için ExpressVPN'i desteklenen bir yönlendiriciye yükleyebilirsiniz.

    Ne yazık ki sunmuyor. MediaStreamer konumunuzu, VPN'in sunduğu gizlilik korumaları olmadan değiştirir. Xbox konsolunuzu VPN'in tüm faydaları ile kullanmak için, Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını kullanarak bunu uyumlu bir yönlendiriciye bağlamanız gerekecektir.

    Xbox One veya Xbox 360'ı bir VPN yönlendiricisi üzerinden bağlamak, verilerinizi ve dosyalarınızı şifreli bir ağın ardında korumanın ve gizlemenin yanı sıra, sizi potansiyel DDoS (distributed denial of service) saldırılarından korur. Ayrıca, ağ sunucularına yakın konumlara bağlanarak çeşitli oyun sunucuları arasındaki ping süresini azaltmak için de bir VPN kullanabilirsiniz.

    İyileştirebilir. Eğer İSS'niz (internet servis sağlayıcınız) belirli ağ trafiğini bilinçli bir şekilde yavaşlatıyorsa, bir VPN bu sınırlandırmaları baypas edebilir ve ağ hızınızı olması gereken seviyeye geri getirir. Bazı durumlarda, kullanıcılar ortalamadan daha yüksek bir hıza sahip olduklarını belirttiler.

    ExpressVPN'in ana misyonu müşterilerinin interneti gizli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu yüzden, ExpressVPN bağlantı kaydı veya aktivite kaydı tutmaz ve hiçbir zaman tutmayacaktır. Bu demek oluyor ki, ExpressVPN IP adresinizi, tarama geçmişinizi, trafik verilerinizi veya DNS sorgularınızı hiçbir zaman kaydetmeyecek.

    Müşteriler Xbox için ExpressVPN'i seviyor

    Bir kilit rozeti bulunan Xbox 360.
    Hızı harika ve müşteri hizmeti mükemmel. Kullanıcı dostu arayüz ve kullanımı kolay. Kesinlikle önerilir.
    Caro
    ExpressVPN'i seviyorum, her şey olması gerektiği gibi çalışıyor ve hatta aptalca bir sorum destek ekibi tarafından hızlıca ve dostça cevaplandı. Çok seviyorum!
    Jeremy
    ExpressVPN'i satın aldıktan sonra her şey harika çalıştı. Oyundaki arkadaşlarımla neredeyse hiçbir gecikme olmadan iletişim kurabildim ve böylece bunun bugüne kadar kullandığım en iyi VPN olduğu kanıtlandı. Tavsiye ederim.
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    Çocuklarım ile Asya'dayken ExpressVPN'den aşırı memnun kaldığımı belirtmek isterim. Onlara evde eğitim sağlıyorduk ve gerekli web sitelerine Asya'dan hızlıca ulaşabilmemiz önemliydi. Aynı zamanda Facebook üzerinden arkadaşlarım ve ailemle de haberleşebiliyordum.
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    Neden ExpressVPN'i seçmeli?

    TrustedServer teknolojisi

    Temel gizlilik korumaları içerdiğinin doğrulanması için denetlenen TrustedServer güvenlik için yeni bir standart belirler.

    Anında kurun

    Xbox için ExpressVPN'e bağlanmak çok kolaydır. Sadece kaydolun ve bu kurulum yönergelerini takip edin.

    Hız için optimize edildi

    ExpressVPN mümkün olan en yüksek hızları sağlamak için sunucularını sürekli optimize eder.

    Daha iyi bağlantı güvenilirliği

    Dünyanın neresinde olursanız olun, endüstri lideri bağlantı sağlamlığının ve güvenilirliğinin tadını çıkarın.

    Sevdiğiniz web sitelerine engeli kaldırın

    En sevdiğiniz sitelere ve içeriklere sansürsüz erişin. ExpressVPN ile Facebook, Twitter ve diğer birçok şeye engeli kaldırın.

    Web gezintinizi anonimleştirin

    Tarayıcı geçmişinin ve üstverilerin kaydedilmesini önlemek için konumunuzu ve cihazınızın IP adresini gizleyin.

    Video izleyin ve müzik dinleyin

    Gizli, güvenli bir şekilde ve yüksek hızlarda BBC iPlayer, Hulu, Spotify ve daha fazlasının tadını çıkarın.

    Canlı sohbet desteği

    Xbox için ExpressVPN hakkında sorunuz var ise günün her saati Destek ile İletişime Geçin.

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    Xbox oyun konsolları için risksiz VPN

    ExpressVPN'i sevin — ya da paranızı geri alın.

    Uğraş yok. Xbox için ExpressVPN'i 30 günlük para iade garantisi ile hemen deneyin ve internetinizi güvence altına alın.

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