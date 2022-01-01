Her cihazı Wi-Fi'ye bağlanır bağlanmaz koruyun
Her zaman bağlanmayı unutuyor musunuz? Yönlendiriciniz için ExpressVPN edinirseniz ağınıza katılan her şey korunur. Anında.
VPN yönlendirici edinmek için 5 neden
1. 7/24 VPN'in tadını çıkarın
Her zaman açık koruma ile zamandan tasarruf edin. Yönlendiricinizde ExpressVPN varken asla bağlanmayı hatırlamak zorunda kalmayacaksınız. Wi-Fi'ye bağlı her cihaz korunur ve Network Lock kill switch, VPN bağlantınız kopsa bile güvenliği sağlar.
2. Tüm cihazları kapsar
Akıllı TV'ler ve oyun konsolları gibi normalde VPN yazılımını çalıştıramayan cihazlar dahil, bağlı herhangi bir cihazda VPN avantajlarından yararlanın. İstediğiniz tüm hizmetlere daha fazla gizlilikle erişin.
3. Sınırsız bağlantı
VPN yönlendiriciniz, tek bir abonelikle ExpressVPN'e aynı anda bağlanabileceğiniz beş cihazdan biri olarak sayılır, ayrıca VPN yönlendiricisine bağlı cihazların sayısında herhangi bir sınırlama yoktur!
4. Hız için optimize edildi
Yeni nesil VPN protokolümüz Lightway, yönlendiricinizde size daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli bir VPN deneyimi sunar.
5. Kullanımı kolay
Kafa karıştırıcı ayarlara elveda deyin; bağlanmak için tıklamanız yeterli. Belirli cihazların VPN'den hariç tutulmasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. Cihaz Grupları özelliğimiz size tam kontrol sağlar.
Cihaz Grupları: 1 yönlendirici, en fazla 5 konum
VPN yönlendirici, ExpressVPN'e sınırsız bağlantıya sahip tüm cihazları korumanıza olanak tanır. Artık Cihaz Grupları özelliğimizle birden fazla VPN konumuna bağlanabilirsiniz.
Cihazlarınızı tam olarak istediğiniz gibi bağlayın; aynı anda beş ayrı Cihaz Grubuna kadar. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup, kalıcı bir konuma bağlı başka bir grup ve hatta VPN ağından hariç tutulacak bir grup gibi ihtiyacınız olan her şey için cihazlarınızın VPN konumlarını istediğiniz zaman kolayca değiştirin. Cihaz Gruplarını bugün deneyin!
Cihaz Grupları hakkında daha fazlasını öğrenin
Çoklu VPN konumu
Cihazlarınızı, her biri kendi VPN konumuna sahip olan beş gruba ayırın.
Kolay konum değiştirme
Cihaz konumunuzu saniyeler içinde değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin.
Kesintisiz VPN
Bağlantılarınız siz konum değiştirirken kesilmez.
Popüler yönlendiriciler için kurulum kılavuzları
Modeliniz uyumluysa yönlendiricinize ExpressVPN indirmek ve kurmak için bu kılavuzları kullanın:
Asus yönlendiriciler
Linksys yönlendiriciler
Ev Wi-Fi ağları için tavsiye edilen VPN yönlendiriciler
EN HIZLI
Linksys WRT3200ACM
10-15 cihaz bağlanabilir
Geniş evler için uygun
EN İYİ DEĞER
Netgear R6400v2/R6700v3
4-7 cihaz bağlanabilir
Çoğu ev için uygun
DİĞER SEÇENEK
Asus RT-AC68U (v3'e kadar)
4-7 cihaz bağlanabilir
Çoğu ev için uygun
VPN yönlendirici kurulumu için birinci sınıf destek
ExpressVPN evde VPN yönlendirici kurma işini kolaylaştırır. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda ister gece ister gündüz, dilediğiniz zaman ExpressVPN Destek ile iletişime geçin ve dakikalar içinde tekrar çevrimiçi olun.
İnsanlar yönlendiriciler için ExpressVPN'i seviyor
Çok basit. DD-WRT gibi üçüncü taraf aygıt yazılımları ile karşılaştırıldığında, kurulumu acemiler için bile kolay.
Önceden yapılandırılmış versiyonunu aldım. Prize taktım ve çalıştı. Yönlendiriciyi manuel olarak kurmayla karşılaştırıldığında, arayüzü inanılmaz derecede sade. Farklı bir sağlayıcıya sahip bir komşuma VPN kurulumu için yardım ettim, çok karmaşıktı ve başarısız olduk.
Çok kullanışlı yönlendirici arayüzüne sahip. Benim için en büyük artısı, karmaşık ayarlara sahip olmayan kendine ait aygıt yazılımı. Bu yüzden bu ürünü kullanıyorum, benim için hiçbir rakibi yok.
Sıkça sorulan sorular
VPN'i yönlendiricimde nasıl kurarım?
Yönlendiricinizde VPN kurmanın en hızlı ve en güvenilir yolu, ExpressVPN yüklemektir. Yönlendiriciniz uyumlu değilse önceden ExpressVPN yüklenmiş bir yönlendirici satın alabilir veya OpenVPN veya L2TP protokolleriyle manuel yapılandırma yoluyla ExpressVPN kurabilirsiniz.
VPN için özel bir yönlendiriciye mi sahip olmam gerekiyor?
Her yönlendirici VPN yönlendiriciye dönüştürülemez ancak çoğu dönüştürülebilir. Sahip olduğunuz yönlendirici modeli desteklenmiyorsa yine de ExpressVPN'i tüm cihazlarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.
VPN yönlendiriciye gerçekten ihtiyacım var mı?
Evet. VPN'in doğrudan yönlendiricinizde olması, sahip olduğunuz her cihaza VPN yüklemeye gerek olmadığı anlamına gelir. Her cihazı yönlendiriciye bağlamanız hepsinin otomatik olarak korunması için yeterlidir.
ExpressVPN çoğu popüler modeli destekliyor (ve bu listeye her zaman daha fazlası ekleniyor). Lütfen yönlendiricinizin aşağıdaki listede olup olmadığını kontrol edin.
Hangi yönlendiriciler VPN ile çalışır?
Bu uyumlu yönlendiriciler üzerinde ExpressVPN kurabilirsiniz:
Asus RT-AC56(U/R/S)
Asus RT-AC68U (v3'e kadar)
Asus RT-AC87U
Linksys EA6200
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900ACS V2
Linksys WRT1900AC 13J1
Linksys WRT1900AC 13J2
Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X
Netgear R6300v2
Netgear Nighthawk R6400v2
Netgear Nighthawk R6700v3
Netgear Nighthawk R7000
Netgear Nighthawk R7000P
Aşağıdaki yönlendiriciler ExpressVPN'e bağlanmak için manuel olarak ayarlanabilir:
Asus (diğer modeller)
D-Link
DD-WRT
Netduma
Sabai
Tomato
TP-Link
Xiaomi
VPN yönlendirici nedir?
VPN yönlendirici, VPN'e doğrudan bağlanmak için değiştirilmiş bir yönlendiricidir. Bu kabiliyet, yönlendiricinin VPN korumasını yönlendiriciye bağlanan her cihaza uygulamasını sağlar.
Yönlendiricilerde hazır VPN var mı?
Evet! Flashrouters, içinde hâlihazırda ExpressVPN bulunan yönlendiriciler satmaktadır. Bu yönlendiricilerde ExpressVPN aygıt yazılımı ile önceden yüklenmiş ve yapılandırılmıştır, böylece kutudan çıkarır çıkarmaz kullanabilirsiniz. Sadece fişe takın ve bağlanın.
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Yönlendiricime VPN yüklemeli miyim?
Mutlaka öneririz. Ev ağınızdaki her cihazın VPN koruması altında olmasını istiyorsanız bir yönlendirici VPN en doğru tercihtir.
Evdeki yönlendiriciniz için risksiz VPN'i deneyin
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