Her cihazı Wi-Fi'ye bağlanır bağlanmaz koruyun

Evet. VPN'in doğrudan yönlendiricinizde olması, sahip olduğunuz her cihaza VPN yüklemeye gerek olmadığı anlamına gelir. Her cihazı yönlendiriciye bağlamanız hepsinin otomatik olarak korunması için yeterlidir.

ExpressVPN çoğu popüler modeli destekliyor (ve bu listeye her zaman daha fazlası ekleniyor). Lütfen yönlendiricinizin aşağıdaki listede olup olmadığını kontrol edin.