VPN-роутер позволяет защитить все ваши устройства, при этом вы можете подключить их все к сети ExpressVPN. А функция группирования устройств позволяет подключаться к нескольким VPN-локациям сразу.

Вы можете подключать свои устройства так, как вам удобно. Всего можно создать пять отдельных групп. Это дает возможность быстро менять VPN-локации в зависимости от своих нужд. Можно сделать группу для семьи или друзей, группу устройств, подключенных к постоянной локации, или даже группу устройств, которым не нужно VPN-подключение. Попробуйте новую функцию «Группы устройств» уже сегодня!

Подробнее о функции «Группы устройств»

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