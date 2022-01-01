Защитите каждое устройство сразу при подключении к сети Wi-Fi
Постоянно забываете подключиться к VPN? Установите ExpressVPN на свой роутер, и все устройства, подключающиеся к вашей сети, будут защищены. Мгновенно.
5 причин установить VPN-роутер
1. Наслаждайтесь VPN 24/7
Сэкономьте время с непрерывной защитой. Установив ExpressVPN на свой роутер, вам больше не нужно будет вспоминать о необходимости подключиться к VPN. Каждое устройство, подключенное к Wi-Fi, будет защищено. Наша функция экстренного отключения Network Lock обеспечивает непрерывную защиту даже в случае обрыва VPN-подключения.
2. Поддержка всех устройств
VPN-соединение может защитить любые устройства с поддержкой Wi-Fi, даже те, на которые невозможно установить VPN-приложения — например, некоторые устройства Smart TV и игровые приставки. Так вы сможете получить более конфиденциальный доступ ко всем нужным сервисам.
3. Безлимитные подключения
Ваш VPN-роутер будет считаться одним из пяти устройств, которые можно подключить к ExpressVPN одновременно. А вот к самому роутеру при этом можно подключить сколько угодно устройств!
4. Быстрые подключения
VPN-протокол следующего поколения под названием Lightway — это наша собственная разработка, обеспечивающая вам более быстрое, надёжное и безопасное VPN-подключение.
5. Простой интерфейс
Вам больше не придется иметь дело с запутанными меню настроек — для подключения достаточно одного щелчка мыши. Хотите, чтобы не все устройства использовали VPN-соединение? Нет ничего проще. С группами устройств у вас всё под контролем.
Группы устройств: 1 роутер, до 5 локаций
VPN-роутер позволяет защитить все ваши устройства, при этом вы можете подключить их все к сети ExpressVPN. А функция группирования устройств позволяет подключаться к нескольким VPN-локациям сразу.
Вы можете подключать свои устройства так, как вам удобно. Всего можно создать пять отдельных групп. Это дает возможность быстро менять VPN-локации в зависимости от своих нужд. Можно сделать группу для семьи или друзей, группу устройств, подключенных к постоянной локации, или даже группу устройств, которым не нужно VPN-подключение. Попробуйте новую функцию «Группы устройств» уже сегодня!
Подробнее о функции «Группы устройств»
Разные серверные локации
Разделите свои устройства на группы (максимум пять), каждая из которых будет подключаться к своей VPN-локации.
Простое переключение локаций
Нажмите или перетащите, чтобы сменить локацию за считанные секунды.
Бесперебойное VPN-соединение
При смене локации ваше соединение остается стабильным.
Руководства по установке для популярных роутеров
Если ваш роутер совместим с ExpressVPN, воспользуйтесь этими руководствами для загрузки и установки на него приложения ExpressVPN:
Роутеры Linksys
VPN-роутеры, рекомендованные для домашних сетей Wi-Fi
САМЫЙ БЫСТРЫЙ
Linksys WRT3200ACM
10–15 подключенных устройств
Подходит для больших домов
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Netgear R6400v2/R6700v3
4–7 подключенных устройств
Подходит для большинства домов
ДРУГОЙ ВАРИАНТ
Asus RT-AC68U (до v3)
4–7 подключенных устройств
Подходит для большинства домов
Поддержка мирового класса при настройке VPN-роутера
С ExpressVPN вы сами с легкостью сможете настроить VPN-соединение на своем домашнем роутере. Даже если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN в любое время дня и ночи, и подключение будет восстановлено в считанные минуты.
Пользователям нравятся решения ExpressVPN для роутеров
Всё просто и понятно. По сравнению с прошивками сторонних производителей, например, DD-WRT, это приложение легко настраивать, даже для непрофессионалов.
Я получил уже настроенный роутер. Мне нужно было только подключить его и начать пользоваться. Интерфейс удивительно прост по сравнению с ручной настройкой роутера. Я пытался помочь соседу настроить VPN у другого провайдера, было очень сложно и запутанно.
Очень удобный интерфейс роутера. Огромным бонусом для меня была собственная прошивка без каких-либо сложных настроек. Поэтому я использую ваш продукт, который для меня не имеет конкурентов.
Часто задаваемые вопросы
Как настроить VPN на роутере?
Самый быстрый и надежный способ настроить VPN на роутере — это установить приложение ExpressVPN для роутеров. Если ваш роутер не совместим с приложением, вы можете настроить подключение к ExpressVPN вручную по протоколам OpenVPN или L2TP или купить роутер, на который уже установлено приложение ExpressVPN.
Нужен ли мне специальный роутер для подключения к VPN?
Не каждый роутер можно превратить в VPN-роутер, но большинство можно. Если ваша конкретная модель роутера не поддерживает VPN, вы все равно можете использовать ExpressVPN, установив приложения на каждое из ваших устройств.
Нужен ли мне VPN-роутер?
Да. Если ваш роутер подключен к VPN, то вам не нужно устанавливать VPN-приложение на каждое свое устройство. Просто подключите все устройства к роутеру, и они будут защищены автоматически.
ExpressVPN поддерживается многими популярными моделями роутеров (при этом постоянно добавляются новые). Проверьте, указан ли ваш роутер в списке ниже.
Какие роутеры поддерживают VPN?
Приведенные нижи модели роутеров совместимы с приложением ExpressVPN для роутеров:
Asus RT-AC56(U/R/S)
Asus RT-AC68Uv3
Asus RT-AC87U
Linksys EA6200
Linksys WRT1200AC
Linksys WRT1900ACS
Linksys WRT1900ACS V2
Linksys WRT1900AC 13J1
Linksys WRT1900AC 13J2
Linksys WRT3200ACM
Linksys WRT32X
Netgear R6300v2
Netgear Nighthawk R6400v2
Netgear Nighthawk R6700v3
Netgear Nighthawk R7000
Netgear Nighthawk R7000P
На приведенных ниже моделях роутеров можно вручную настроить подключение к ExpressVPN:
Asus (другие модели)
D-Link
DD-WRT
Netduma
Sabai
Tomato
TP-Link
Xiaomi
Что такое VPN-роутер?
VPN-роутер — это роутер, который был модифицирован для прямого подключения к VPN. Эта возможность позволяет роутеру распространить VPN-защиту на каждое подключаемое к нему устройство.
Есть ли роутеры со встроенным VPN-приложением?
Да! FlashRouters предлагает роутеры со встроенным приложением ExpressVPN. Эти роутеры были предварительно настроены с помощью прошивки ExpressVPN, что означает, что вы сразу же сможете использовать VPN. Просто включите роутер и подключайтесь.
Также вы можете получить скидку 20$ на любой VPN-роутер, используя код «expressvpn» при оформлении заказа на FlashRouters!
Нужно ли мне устанавливать VPN на роутер?
Мы это настоятельно рекомендуем. Если вы хотите, чтобы каждое устройство в вашей домашней сети было под защитой VPN, то VPN-роутер вам просто необходим.
Протестируйте VPN для домашнего роутера без всякого риска
Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.
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