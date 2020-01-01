Лучшее VPN-расширение для Microsoft Edge

История просмотров обычно хранится в самом браузере. Использование VPN не изменит этого, но в Edge можно удалить предыдущую историю.

История вашего браузера может быть также доступна и другим, например, вашему интернет-провайдеру или оператору Wi-Fi, которые мониторят ваше подключение. Но благодаря тому, что ExpressVPN шифрует весь трафик между вашим устройством и серверами ExpressVPN, никакие третьи лица не увидят, какие сайты вы посещаете.

Обратите внимание, что история браузера и история поиска — это не одно и тоже. Если вы авторизованы в Google и используете поисковую систему Google, то ваши поисковые запросы будут записываться, даже если вы используете VPN. (Узнайте, как удалить историю поиска Google.)