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Лучшее VPN-расширение для Microsoft Edge

Защитите свои действия онлайн с помощью VPN-расширения для Microsoft Edge

Работает на Windows и Mac

Купить ExpressVPN Обзор функций

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Расширение ExpressVPN для Microsoft Edge.
Интерфейс расширения ExpressVPN для Microsoft Edge.

Расширение ExpressVPN для Microsoft Edge: функции

Легкость в использовании

Мгновенная активация VPN-защиты прямо из браузера Microsoft Edge.

Многоязычный интерфейс

Английский — не ваш родной язык? Приложение ExpressVPN для Edge доступно на 16 других языках.

Блокировка WebRTC

Защищает вашу конфиденциальность, не позволяя веб-сайтам узнать ваш настоящий IP-адрес и местоположение.

Маскировка местоположения

Изменяет данные геолокации в Edge, чтобы они соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.

Расширение HTTPS Everywhere от EFF

Автоматически перенаправляет на более надежную HTTPS-версию сайта, который вы хотите посетить, даже когда вы не подключены к сети ExpressVPN.

Темный режим

В расширении для Microsoft Edge (ранее Internet Explorer) предлагается темный режим.

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Видео: попробуйте включить темный режим

Темный режим для браузерных расширений ExpressVPN

Часто задаваемые вопросы

Зачем мне VPN-расширение для браузера?

Как активировать VPN в браузере Edge?

У меня есть расширение. Зачем мне устанавливать еще и приложение?

Почему VPN-расширение лучше, чем VPN-браузер?

Скрывает ли VPN историю моего браузера?

Почему именно ExpressVPN?

Больше серверных локаций

Подключите свой браузер Edge к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций VPN-серверов в 94 странах.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

Функция экстренного отключения Network Lock

Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

Раздельное туннелирование

При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

Непревзойденная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам полную конфиденциальность и безопасность.

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Доступ к любимым веб-сайтам

Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многие другие сервисы.

Доступ к потоковым сервисам

Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других сервисах не только в полной безопасности и конфиденциальности, но еще и на невероятной скорости.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

Подключайтесь к серверной сети ExpressVPN с помощью VPN-расширения для Edge

К вашим услугам доступ к тысячам VPN-прокси-серверов в 160 локациях в 94 странах из любой точки мира.