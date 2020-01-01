Лучшее VPN-расширение для Microsoft Edge

Расширение ExpressVPN для Edge работает как пульт управления приложением ExpressVPN, позволяя быстро подключаться, отключаться, изменять локации и другие настройки прямо на панели инструментов. Но это не единственное преимущество.
Помимо стандартных функций, которые есть у всех VPN, браузерное расширение предлагает дополнительные функции защиты конфиденциальности и безопасности, такие как блокировка WebRTC и маскировка местоположения. Если при попытке воспроизведения потокового видео в браузере возникает ошибка, то использование расширения часто помогает решить эту проблему.