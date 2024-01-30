Как смотреть Netflix США с VPN
Безопасное решение, чтобы смотреть фильмы и сериалы Нетфликс без ограничений скорости. Всего 5 минут на установку и можете выбирать любой фильм из самой большой библиотеки Netflix.
Смотрите новые сериалы из американского каталога Netflix* на Mac, Windows, iOS, Android, Apple TV, Fire TV Stick и других платформах.
С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.
Как установить VPN и смотреть американский Netflix за 3 простых шага
Шаг 1
Купите подписку на ExpressVPN
и оцените его молниеносную скорость.
Шаг 2
Выберите безопасную локацию
VPN-серверов в США.
Шаг 3
Войдите в свой аккаунт Netflix.
Смотрите сериалы Нетфликс на невероятной скорости
В приложениях ExpressVPN для Windows и Mac есть тест скорости, который оценивает время задержки и скорость загрузки VPN-серверов в каждой локации и определяет их индекс скорости.
Чтобы найти самый быстрый VPN-сервер для просмотра Netflix, запустите тест скорости и выберите локацию в США с наивысшим индексом скорости.
Разная скорость загрузки при подключении к VPN может привести к различному качеству видео Netflix.
Вот рекомендации по скорости при просмотре Netflix:
|Скорость
|Качество
|
0,5 Мбит/с
|
Минимальное качество
|
1,5 Мбит/с
|
Обычное качество (менее 480p)
|
3,0 Мбит/с
|
SD-качество (480p или выше)
|
5,0 Мбит/с
|
HD-качество (480p или выше)
|
25,0 Мбит/с
|
Ultra HD-качество (1080p или выше)
ЧаВо: как смотреть Netflix с VPN
Сеть VPN может помочь вам смотреть Netflix, если...
-
В вашей школьной или публичной Wi-Fi-сети блокируется доступ к Netflix.
-
Ваш интернет-провайдер регулирует трафик потокового видео.
-
Вы не хотите, чтобы посторонние знали, что вы смотрите на Netflix.
Все перечисленное справедливо и для любого другого стримингового сервиса, особенно если вы подключаетесь к публичной Wi-Fi-сети для просмотра потоковых видео. Во всех этих случаях VPN поможет зашифровать ваше подключение и защитить все ваши данные и действия онлайн, чтобы приватно и безопасно открывать сайты, смотреть потоковый контент или совершать покупки. ExpressVPN предлагает одновременную защиту до восьми ваших устройств, чтобы вы смогли безопасно пользоваться Интернетом как дома, так и в любом другом месте. Одним словом, пользоваться VPN при подключении к Netflix никогда не помешает!
Узнайте больше о 5 главных преимуществах использования ExpressVPN.
Их очень много! Вы уже поняли, что смотреть фильмы на Netflix лучше всего через VPN, но это еще не всё. Узнайте, как использовать секретные коды Netflix, чтобы получить доступ к другим интересующим вас фильмам.
Ознакомьтесь с этим руководством по секретнам кодам Нетфликс.
Сервис Netflix доступен на различных устройствах, включая:
-
Смартфоны и планшеты под управлением iOS и Android.
-
Настольные компьютеры (Mac, Windows, Linux).
-
Телевизоры Smart TV и телеприставки — Apple TV, Android TV, Fire TV Stick.
-
Игровые приставки (в том числе PlayStation и Xbox).
ExpressVPN предлагает удобные приложения для большинства этих устройств и позволяет подключить до восьми устройств одновременно в рамках одной подписки. Даже если на ваше устройство нельзя установить приложение ExpressVPN напрямую, вы сможете обеспечить его полной VPN-защитой, подключив к роутеру, на котором установлено наше приложение.
Хотите смотреть Netflix на большом экране? Узнайте о том, как подключить к ExpressVPN ваш телевизор.
Да, серверы ExpressVPN обеспечат вам быстрое и надежное подключение к Netflix. Если вы столкнетесь с ошибкой при подключении, просто обратитесь в службу поддержи.
Узнайте, почему авторы TechRadar считают ExpressVPN лучшей VPN не только для доступа к Netflix, но и в принципе.
Возможно, это не лучшая идея. Коды DNS, которые можно найти в Интернете, зачастую не работают и могут даже направить ваш трафик через сервер, который регистрирует данные и может поставить вас под угрозу. Прокси-серверы — это медленное и недостаточно безопасное решение, к тому же соединение с ними часто обрывается. Когда речь идет о Netflix, то лучше всего пользоваться услугами надежного VPN-сервиса, который оптимизирован для потоковых трансляций.
* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. ExpressVPN не получает спонсорскую или иную поддержку Netflix, а также никоим образом не связан с компанией Netflix. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Netflix.
Интернет-провайдеры больше не будут мешать вам смотреть Netflix
С тех пор как потоковые видеосервисы, такие как Netflix, стали очень популярными, некоторые интернет-провайдеры стали проверять пакеты данных и намеренно ограничивать клиентам пропускную способность канала, если замечали трафик Netflix.
VPN решает эту проблему, скрывая ваш трафик в зашифрованном туннеле. Интернет-провайдеры не могут распознать такой трафик, поэтому не применяют к вам никаких ограничений на основе контента. А вы в результате получаете более высокую скорость загрузки и отсутствие задержек и прерываний.
Подробнее о том, как с помощью VPN обойти скоростные ограничения провайдеров при просмотре Netflix.
Почему именно ExpressVPN?
Работает на всех устройствах
С VPN-приложениями для всех ваших устройств вы можете пользоваться Интернетом прямо за столом, на диване или в дороге.
Неограниченная пропускная способность
Вы можете сколько угодно смотреть свой любимый сериал на Netflix. Мы не остановим вас.
Надежная служба поддержки
Служба поддержки ExpressVPN доступна круглосуточно в онлайн-чате и по электронной почте.
Более разнообразный контент
Вы получите доступ к YouTube, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.
Гарантия возврата денег 30 дней
Не нравится смотреть Netflix с ExpressVPN? Вы можете получить полный возврат средств в течение 30 дней.
Смотрите американский Netflix с ExpressVPN без всякого риска
ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег:
Если по какой-либо причине вам не понравится смотреть Netflix с помощью ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и вам вернут ваши деньги без лишних вопросов.