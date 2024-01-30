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Как смотреть Netflix США с VPN

Безопасное решение, чтобы смотреть фильмы и сериалы Нетфликс без ограничений скорости. Всего 5 минут на установку и можете выбирать любой фильм из самой большой библиотеки Netflix.

Смотрите новые сериалы из американского каталога Netflix* на Mac, Windows, iOS, Android, Apple TV, Fire TV Stick и других платформах.

С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.

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Как установить VPN и смотреть американский Netflix за 3 простых шага

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

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и оцените его молниеносную скорость.

Шаг 2

Глобус с изображением Соединенных Штатов Америки.

Выберите безопасную локацию
VPN-серверов в США.

Шаг 3

Netflix США на мониторе компьютера.

Войдите в свой аккаунт Netflix.

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Выбор теста скорости в меню приложения ExpressVPN.

Смотрите сериалы Нетфликс на невероятной скорости

В приложениях ExpressVPN для Windows и Mac есть тест скорости, который оценивает время задержки и скорость загрузки VPN-серверов в каждой локации и определяет их индекс скорости.

Чтобы найти самый быстрый VPN-сервер для просмотра Netflix, запустите тест скорости и выберите локацию в США с наивысшим индексом скорости.

Разная скорость загрузки при подключении к VPN может привести к различному качеству видео Netflix.

Вот рекомендации по скорости при просмотре Netflix:

Вот рекомендации по скорости для просмотра Netflix:
Скорость Качество

Узнайте больше про скорость для просмотра Netflix и тест скорости ExpressVPN.

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ЧаВо: как смотреть Netflix с VPN

* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. ExpressVPN не получает спонсорскую или иную поддержку Netflix, а также никоим образом не связан с компанией Netflix. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Netflix.

Подключенный к Интернету ноутбук со значком буферизации и глаз, наблюдающий за соединением.

Интернет-провайдеры больше не будут мешать вам смотреть Netflix

С тех пор как потоковые видеосервисы, такие как Netflix, стали очень популярными, некоторые интернет-провайдеры стали проверять пакеты данных и намеренно ограничивать клиентам пропускную способность канала, если замечали трафик Netflix.

VPN решает эту проблему, скрывая ваш трафик в зашифрованном туннеле. Интернет-провайдеры не могут распознать такой трафик, поэтому не применяют к вам никаких ограничений на основе контента. А вы в результате получаете более высокую скорость загрузки и отсутствие задержек и прерываний.

Подробнее о том, как с помощью VPN обойти скоростные ограничения провайдеров при просмотре Netflix.

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Почему именно ExpressVPN?

Работает на всех устройствах

С VPN-приложениями для всех ваших устройств вы можете пользоваться Интернетом прямо за столом, на диване или в дороге.

Неограниченная пропускная способность

Вы можете сколько угодно смотреть свой любимый сериал на Netflix. Мы не остановим вас.

Надежная служба поддержки

Служба поддержки ExpressVPN доступна круглосуточно в онлайн-чате и по электронной почте.

Серверы в разных странах

У ExpressVPN есть локации VPN-серверов в Британии, США, Канаде и не только — всего в 105 странах.

Более разнообразный контент

Вы получите доступ к YouTube, Twitter и Facebook, которые подвергаются цензуре в некоторых странах.

Гарантия возврата денег 30 дней

Не нравится смотреть Netflix с ExpressVPN? Вы можете получить полный возврат средств в течение 30 дней.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Смотрите американский Netflix с ExpressVPN без всякого риска

ExpressVPN предлагает 30-дневную гарантию возврата денег:

Если по какой-либо причине вам не понравится смотреть Netflix с помощью ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки в течение 30 дней, и вам вернут ваши деньги без лишних вопросов.

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