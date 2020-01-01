Воспользуйтесь секретными кодами Netflix, чтобы получить доступ ко всем фильмам

Коды основных жанров Netflix

Войдите в Netflix с помощью браузера вашего компьютера, в верхнем меню нажмите на Movies. В выпадающем меню Genres выберите строчку Comedies. Посмотрите в адресную панель и вы увидите такой URL:

www.netflix.com/browse/genre/6548

Это последнее число, 6548, является кодом жанра «Комедии» на Netflix. Продолжайте просмотр, прокручивая список вниз, и вы заметите, что некоторые жанры описаны более конкретно, чем остальные. Комедии, например, разделены на поджанры, у каждого из которых есть собственный код в конце этого URL:

Черный юмор (869)

Международные комедии (852492)

Комедии для позднего вечера (1402)

Псевдодокументальные фильмы (26)

Политические комедии (2700)

Романтические комедии (5475)

Сатирические фильмы (4922)

Буффонада (10256)

Спортивные комедии (5286)

Стэнд-ап (11559)

Подростковые комедии (3519)

У каждого жанра и поджанра Netflix есть собственный код. Если добавить его в конце URL, вот так…

www.netflix.com/browse/genre/[код жанра]

… то вы перейдете на страницу с фильмами из этой категории.