Воспользуйтесь секретными кодами Netflix, чтобы получить доступ ко всем фильмам
Если вы фанат Netflix*, то наверняка уже знакомы с основными категориями этого сервиса (Action, Classics, Horror и т.д.), с помощью которых можно ориентироваться в каталоге контента. Возможно даже, что вы уже успели познакомиться с более узкими категориями (Crime Action, Martial Arts, Westerns и т.д.).
Но секретные коды Netflix помогут вам заглянуть еще глубже, открыв для себя нишевые фильмы, на которые вы едва ли натолкнулись бы, просто лишь просматривая сайт сервиса.
Коды основных жанров Netflix
Войдите в Netflix с помощью браузера вашего компьютера, в верхнем меню нажмите на Movies. В выпадающем меню Genres выберите строчку Comedies. Посмотрите в адресную панель и вы увидите такой URL:
www.netflix.com/browse/genre/6548
Это последнее число, 6548, является кодом жанра «Комедии» на Netflix. Продолжайте просмотр, прокручивая список вниз, и вы заметите, что некоторые жанры описаны более конкретно, чем остальные. Комедии, например, разделены на поджанры, у каждого из которых есть собственный код в конце этого URL:
Черный юмор (869)
Международные комедии (852492)
Комедии для позднего вечера (1402)
Псевдодокументальные фильмы (26)
Политические комедии (2700)
Романтические комедии (5475)
Сатирические фильмы (4922)
Буффонада (10256)
Спортивные комедии (5286)
Стэнд-ап (11559)
Подростковые комедии (3519)
У каждого жанра и поджанра Netflix есть собственный код. Если добавить его в конце URL, вот так…
www.netflix.com/browse/genre/[код жанра]
… то вы перейдете на страницу с фильмами из этой категории.
Коды скрытых категорий Netflix
А теперь — самое интересное. Есть коды для гораздо большего количества поджанров, чем можно найти, просто лишь кликая по категориям на главной странице. Например:
Фильмы с танцами живота (3054)
Судебные комедии (599)
Документальные фильмы про рок-музыку (4649)
Фильмы про зомби (3719)
Есть даже неожиданно конкретные коды, например:
Глубоководные фильмы ужасов (45028)
Франкоязычные фильмы ужасов 1970-х годов (2132)
Драмы от независимых режиссеров, посвященные теме взросления и снятые по книгам (3010)
Добрые кукольные фильмы для детей и всей семьи (2663)
Комиксы в стиле «Саспенс» и супергеройские фильмы на Blu-ray (4907)
И да, если вам интересно, то секретный код Netflix “Deep Sea Horror Movies” скрывает за собой такие фильмы, как «Акулий торнадо 1, 2, 3» и другие фильмы про акул, не отличающиеся особым качеством.
Как использовать коды жанров в приложении Netflix
Если вы хотите просматривать разные жанровые каталоги Netflix на своем смартфоне, планшете, телевизоре Smart TV или игровой приставке, то вам понадобится приложение Netflix. Правда, оно не поддерживает URL, так что вы не сможете вводить коды по приведенной выше инструкции.
Впрочем, получить доступ к скрытым категориям через приложение Netflix есть. Авторизуйтесь в приложении, выберите функцию «Поиск». Введите название жанра в поле поиска (например, Sci-Fi Anime), затем прокрутите страницу вниз до раздела, где под заголовком Explore titles retaled to (Посмотрите похожие фильмы) предлагаются произведения дополнительных жанров, в том числе и нужного вам.
Полный список секретных кодов Netflix
Впрочем, как бы то ни было, но все эти поджанры Netflix еще не стали доступными публично. К счастью, несколько исследователей нашли их все и даже каталогизировали — все жанры, поджанры и, конечно же, их коды. Получился довольно длинный список, поэтому воспользуйтесь функцией браузера «Найти», чтобы работать с ним:
Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN и Условиями использования Netflix.
Лучшая VPN для Netflix
Попробуйте ExpressVPN. Вы ничем не рискуете. Если вы не будете на 100% довольны качеством услуг ExpressVPN, просто воспользуйтесь нашей 30-дневной гарантией возврата денег без лишних вопросов.
Начните смотреть Netflix на качественно новом уровне.