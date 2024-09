Se tuskin on hyvä idea. Ilmaiset, internetistä löydetyt DNS-koodit eivät usein toimi, ja ne saattavat lähettää liikenteesi palvelimelle, joka sattaa tallentaa tietojasi ja altistaa sinut hyökkäyksille. Välityspalvelimet eli proxyt ovat puolestaan hitaita, turvattomia ja altistavat yhteyskatkoksille. Mitä Netflixiin tulee, ExpressVPN on paljon parempi ratkaisu: sen avulla voi suoratoistaa vakaasti ja katkoksitta.

Kyllä. ExpressVPN:n palvelimilta on nopea, rajoittamaton pääsy Netflixin suoratoistamiseen. Lue, miksi TechRadar on nimennyt ExpressVPN:n parhaaksi VPN:ksi – ei ainoastaan Netflixin suhteen.

VPN:n käyttäminen on paras tapa laajentaa Netflix-kokemustasi, mutta se ei ole ainoa tapa. Netflixissä on olemassa salaisia koodeja, joiden avulla pääset katsomaan nopeasti ja helposti suosittuja sisältötyyppejä kuten komedioita tai toimintaa. Niiden avulla leffafanit voivat myös tutkia erilaisia elokuvien alalajeja yleisistä (teinikomediat, urheilukomediat, poliittiset komediat) aina äärimmäisen yksityiskohtaisiin (miten olisi meren syvyyksiin sijoittuvat kauhuelokuvat, vatsatanssi tai kirjoihin perustuvat indie-kasvutarinat?).

Kun VPN -yhteys on päällä ja latausnopeuksissa on eroja, erot voivat vaikuttaa Netflixin kuvanlaatuun.

