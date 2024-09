Et VPN kan hjelpe deg med å se Netflix hvis …

det offentlige Wi-Fi- eller skolenettverket blokkerer tilgang til Netflix

internettleverandøren din struper strømmetrafikken din

du ikke vil at tredjeparter skal se Netflix-aktiviteten din

Selvfølgelig gjelder det samme for å se på andre strømmetjenester. Spesielt hvis du strømmer på et offentlig trådløst nettverk, krypterer et VPN-tilkoblingen din for å beskytte all kommunikasjonen og aktiviteten din, så du kan surfe, strømme og handle privat og sikkert. ExpressVPN tilbyr også samtidig beskyttelse for opptil åtte enheter samtidig for å holde deg beskyttet både hjemme og på farta. Kort sagt, et VPN for Netflix er aldri en dårlig idé!

Les mer om de topp 5 fordelene ved å bruke ExpressVPN.