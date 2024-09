L'utilisation d'un VPN avec Netflix protège votre trafic et le redirige vers un tunnel crypté et sécurisé, ce qui peut se traduire par des vitesses de téléchargement plus élevées et une expérience de streaming plus agréable si votre FAI ou votre réseau local sont connus pour limiter l'utilisation des services de streaming.

Netflix fonctionne mieux lorsque vous êtes connecté à la localisation serveur la plus proche de votre emplacement géographique. Si vous êtes connecté à la localisation souhaitée et que vous rencontrez toujours des difficultés, contactez le support client d'ExpressVPN.