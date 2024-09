Una VPN potrebbe aiutarti a guardare Netflix se:

La rete Wi-Fi pubblica o della tua scuola blocca l'accesso a Netflix

Il tuo provider di servizi internet limita il tuo traffico streaming

Vuoi mantenere la riservatezza della tua attività su Netflix

Ovviamente, lo stesso vale per la visione di qualsiasi altro servizio di streaming. Se stai eseguendo lo streaming su una rete Wi-Fi pubblica in particolare, una VPN crittografa la tua connessione per proteggere tutte le tue comunicazioni e la tua attività, così puoi navigare, eseguire lo streaming e fare acquisti in modo privato e sicuro. Inoltre, ExpressVPN offre una protezione simultanea per un massimo di otto dispositivi contemporaneamente, per proteggerti sia a casa che in viaggio. In breve, una VPN per Netflix non è mai una cattiva idea! Ulteriori informazioni sui 5 principali vantaggi dell'utilizzo di ExpressVPN.