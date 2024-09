* ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. ExpressVPN nie jest sponsorowany ani wspierany przez serwis Netflix ani nie jest w żaden sposób z nim powiązany. Przeczytaj warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz warunki użytkowania Netflixa, by uzyskać więcej informacji.

To nie jest najlepszy pomysł. Darmowe kody DNS znalezione w Internecie często nie działają, a dodatkowo mogą wysyłać Twój ruch do serwera, który może rejestrować Twoje dane, narażając Cię tym samym na ataki. Z kolei serwery proxy są wolne, niezabezpieczone i podatne na przerwanie połączenia. Jeśli chodzi o Netflixa, znacznie lepiej jest korzystać z ExpressVPN, który działa niezawodnie w kwestii streamingu.

ExpressVPN posiada łatwe w użyciu aplikacje dla wielu z tych urządzeń i obejmuje do ośmiu urządzeń jednocześnie w ramach jednej subskrypcji. Jeśli na Twoim urządzeniu nie da się bezpośrednio zainstalować ExpressVPN, wciąż możesz w pełni korzystać z zalet VPN, podłączając je do routera z systemem ExpressVPN.

Używanie VPN to najlepszy sposób na rozszerzenie możliwości korzystania z Netflixa, ale nie jest jedyny. Tak naprawdę istnieją tajne kody Netflixa, które oferują przydatne skróty do popularnych gatunków, takich jak komedia lub akcja. Dzięki temu miłośnicy filmów mogą zagłębić się w różne podgatunki, od podstawowych (komedie dla nastolatków, komedie sportowe lub komedie polityczne) po te szalenie specyficzne (kto jest w nastroju na podwodny horror, taniec brzucha lub niezależny dramat na podstawie książki?).

Co jeszcze mogę zrobić z Netflixem? Czy to prawda, że Netflix posiada sekretne kody?

Korzystanie z VPN podczas oglądania Netflixa chroni Twój ruch, zamykając go w zaszyfrowanym tunelu, co może zwiększyć prędkość pobierania i przyspieszyć streaming, jeśli Twój dostawca usług internetowych lub sieć lokalna mają w zwyczaju „dławić” usługi streamingowe.

