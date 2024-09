Una VPN resuelve este problema ocultando su tráfico en un túnel encriptado. Así, los ISP no pueden leer su tráfico, de modo que no podrán discriminar basándose en su contenido. El resultado final son velocidades de descarga mucho mayores y cero "buffering".

No es una buena idea. Los códigos DNS gratuitos que se encuentran por internet suelen no funcionar, y podrían enviar su tráfico a un servidor dispuesto a registrar sus datos y a exponerle a ataques. Por otra parte, los servidores proxy son lentos, inseguros y dados a interrupciones en la conexión. Cuando se trata de Netflix, la mejor opción es ExpressVPN, que es muy confiable para hacer streaming.

