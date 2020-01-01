Две причины, почему коды DNS для просмотра Netflix — это не самый лучший вариант
Из всех способов смотреть Netflix* поиск кодов DNS для американского Netflix — это наименее надежный и наименее удобный из них.
Коды DNS для американского Netflix обычно перестают работать почти сразу же после их публикации.
Коды DNS: наименее надежный способ смотреть Netflix
«Коды DNS для американского сервиса Netflix» часто поступают из ненадежных источников, чьи серверы не готовы к внезапным скачкам трафика. К тому времени, как вы их найдете, они вероятнее всего будут уже непригодны для использования.
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Коды DNS: наименее удобный способ смотреть Netflix
«Бесплатные коды DNS» бесплатны не просто так. Они могут отправить ваш трафик на случайный сервер, который запишет вашу историю просмотра, могут подвергнуть вас атакам «человек посередине» или перенаправить на мошеннические веб-сайты.
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Как лучше смотреть Netflix: сравнительная таблица
|VPN
|Прокси-сервер
|Коды DNS
|
Надежный
сервис
|Нет
воровства
трафика
|Скрытие
IP-
адреса
|Шифрование
трафика
|Легкая
смена
локаций
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