Две причины, почему коды DNS для просмотра Netflix — это не самый лучший вариант

Из всех способов смотреть Netflix* поиск кодов DNS для американского Netflix — это наименее надежный и наименее удобный из них.

Коды DNS для американского Netflix обычно перестают работать почти сразу же после их публикации.

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