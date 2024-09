Usar uma VPN é a melhor maneira de expandir sua experiência com a Netflix, mas não é a única. Na verdade, existem códigos secretos da Netflix que fornecem atalhos úteis para gêneros populares como comédia ou ação. Isso também permite que os fãs de cinema mergulhem mais fundo em subgêneros que vão desde o básico (comédias adolescentes, comédias esportivas ou comédias políticas) até o específico (quem está com vontade de assistir filmes de horror no mar profundo, dança do ventre ou filmes independentes sobre adolescentes se tornando adultos baseados em livros?).

Os códigos secretos da Netflix são mais fáceis de acessar usando o navegador do seu computador, mas também há uma maneira de examinar subgêneros com o aplicativo Netflix.

Confira nosso guia prático para usar os códigos secretos da Netflix (e a lista completa deles).