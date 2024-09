Met een VPN kunt u het meeste uit uw Netflix ervaring halen, maar het is niet de enige manier. Er zijn namelijk geheime codes voor Netflix die handige shortcuts bieden tot populaire genres zoals Komedie of Actie. Filmliefhebbers kunnen hiermee ook dieper in sub-genres duiken, uiteenlopend van de veelvoorkomende (Tienerkomedies, Sportkomedies of Politiekomedies) tot superspecifieke (wie heeft er zin in films over diepzeehorror, buikdansen of onafhankelijke drama's-over-opgroeiende-jongeren-gebaseerd-op-boeken?).

De geheime Netflix codes kunnen het best vanuit de browser op uw computer gebruikt worden, al kan er ook naar sub-genres gezocht worden vanuit de Netflix app.

Raadpleeg deze nuttige handleiding over het gebruiken van (en de volledige lijst met) geheime Netflix codes.