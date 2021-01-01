Если купите подписку прямо сейчас, то получите в подарок 30 дополнительных дней.

Лучший европейский VPN-сервис

ExpressVPN предоставляет свободный и безопасный доступ к потоковым трансляциями и интернет-поиску.

Используйте VPN в ЕС и остальных странах Европы, чтобы смотреть потоковые трансляции и свободно работать в Сети без каких-либо ограничений.

Купить ExpressVPN

Гарантия возврата денег 30 дней

VPN-сервис №1
Лучшая VPN для Европы

Как получить европейский IP-адрес

Шаг 1

Ноутбук с кнопкой "Купить ExpressVPN" на экране.

Купите подписку на ExpressVPN. Все тарифные планы включают 30-дневную гарантию возврата денег.

Шаг 2

Приложение ExpressVPN быстро настраивается на любом устройстве, включая телефоны и компьютеры.

Загрузите приложение ExpressVPN, которое работает на множестве разных платформ.

Шаг 3

Карта Европы и Африки с VPN-локациями.

Подключитесь к VPN-серверу в Европе.

Купить ExpressVPN
Подключайтесь к десяткам европейских серверов с помощью глобальной сети ExpressVPN.

Как выбрать VPN-сервер в Европе

Если вам нужен IP адрес определенной страны в Европе, просто выберите эту страну в приложении ExpressVPN при подключении к VPN. Теперь все ваши действия онлайн будут отображаться из выбранной вами локации.

Серверы ExpressVPN расположены в более чем 40 странах Европы, включая Великобританию, Швейцарию, Германию, Испанию, Италию, Францию, Нидерланды, Швецию, Польшу, Латвию, Литву и многие другие страны!

Если вам нужна помощь в выборе наилучшей VPN-локации для конкретного сайта или сервиса, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Купить ExpressVPN Обратиться в службу поддержки

Смотрите европейские новости, развлекательные и спортивные передачи и многое другое

VPN предоставит безопасный доступ к лучшим европейским потоковым сервисам*

Логотип BBC.
BBC

Новости BBC, а также развлекательные детские программы и захватывающие фильмы и сериалы невероятно популярны во всем мире. Они транслируются на каналах BBC One, BBC Two, CBeebies и других.

Логотип Channel 4.
[ru-RU] Channel 4

Channel 4 — это британская бесплатная сеть общественного телевидения, предлагающая программы как в прямом эфире, так и по запросу.

Логотип Канала плюс.
Canal+

Canal+ — это телевизионная премиум-сеть во Франции, включающая такие бесплатные телеканалы, как Canal+ и C8, на которых транслируются оригинальные фильмы и телешоу.

Логотип DAZN.
DAZN

DAZN — это первый в мире потоковый сервис, транслирующий спортивные события в прямом эфире, а также крупнейшие европейские турниры.

Логотип DR TV.
DR TV

DR TV — это стриминговый сервис для отложенного просмотра. Он принадлежит датской телерадиокомпании (DR) и доступен только в Дании.

Логотип Eurosport.
EuroSport

Eurosport — это европейская сеть телеканалов, предлагающая потоковые трансляции по запросу, которая известна своими спортивными репортажами.

Логотип France TV.
France.tv

France télévisions — это национальная общественная телевещательная компания Франции с множеством каналов, транслирующих новости и развлекательные программы.

Логотип NRK TV.
NRK TV

NRK TV — это государственный сервис радио- и телевещания Норвегии, транслирующий норвежские программы в прямом эфире и по запросу.

Логотип ORF.
ORF

ORF — это австрийская вещательная компания с несколькими каналами, которые транслируют новости, развлекательные, спортивные и детские передачи.

Логотип RTE.
RTÉ

Оставайтесь в курсе событий, происходящих в Ирландии, с RTÉ, национальной вещательной компанией, освещающей актуальные местные и международные новости.

Логотип Sky Go.
Sky Go

Sky Go — это телевизионный интернет-сервис от Sky Group, предоставляемый бесплатно для абонентов Sky TV. На Sky Go можно смотреть программы Sky TV как в прямом эфире, так и по запросу.

Логотип SVT.
SVT

Sveriges Television — это шведская национальная вещательная компания, на каналах которой транслируются различные передачи, новостные программы и оригинальные драмы.

Логотип TF1.
TF1.fr

TF1 — это французский бесплатный телевизионный канал, на котором транслируется большое количество детских, спортивных и развлекательных программ.

Логотип VRT.
VRT.be

VRT — бельгийская телекомпания, предлагающая программы как на голландском, так и на фламандском языках. Смотрите все последние новости и телепередачи онлайн.

Логотип Zattoo.
Zattoo

Этот швейцарский потоковый сервис с более чем 200 каналами, которые транслируются в шести странах, позволяет смотреть мировое телевидение.

Логотип ZDF.
ZDF

ZDF — это немецкая общественная телевещательная компания с программами по запросу, транслирующая местные новости, развлекательные программы и телешоу.

Купить ExpressVPN

* Сервис ExpressVPN не предназначен для использования в качестве средства обхода авторских прав. Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями предоставления услуг ExpressVPN.

Приложение ExpressVPN для ПК, Mac, iOS, Android и других платформ

Защитите себя на всех устройствах.

VPN для Windows, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android и роутеров.

Каждая подписка на ExpressVPN предоставит вам доступ к приложениям для любых устройств в вашем доме, в том числе игровых приставок (PlayStation, Xbox) и систем Smart TV (Apple TV, Amazon Fire TV Stick).

VPN для iOS
VPN для Mac
VPN для Android
VPN для Linux
VPN для Windows
VPN для роутеров
Для игровых приставок
Для систем Smart TV

А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome
Расширение для Firefox
Расширение для Edge

Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.

Купить ExpressVPN

Часто задаваемые вопросы

Легальны ли сети VPN в Европе?
Может мне лучше использовать бесплатный VPN-сервис в Европе?
Как мне подключиться к VPN в Европе или ЕС?
Какая локация VPN-серверов в Европе самая лудшая?

Серверы по всему миру

Помимо Европы пользователи ExpressVPN могут подключаться к 160серверным локациям в 94 странах, и их количество постоянно растет. Вы можете получить доступ к любому из этих VPN-серверов из Европы или из любой другой точки мира.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Получите европейский IP-адрес без всякого риска

Попробуйте сами и узнаете, почему ExpressVPN — лучший VPN-сервис для Европы. Протестируйте без риска в течение 30 дней.

Купить ExpressVPN