«Настоящие домохозяйки округа Ориндж» (RHOC) — это невероятно популярное реалити-шоу, у которого есть уже добрый десяток спин-оффов. Не так давно состоялась премьера 17-го сезона. Жизнь в одном из самых дорогих районов США связана с рядом сложностей — от тягот пластической хирургии и мук шопинга до утомительных занятий спортом и важных выходов в свет! Домохозяйки-героини этого реалити-шоу покажут вам, как они справляются со всеми этими проблемами богатых людей и не только!

В 17-м сезоне нас ждут приятные сюрпризы: так, впервые за всю историю шоу одна из участниц переедет в другой город. В качестве ведущей вернется Тамра Джадж, а одна из участниц первого сезона RHOC, Вики Ганвалсон, выступит с камео-ролью. В общем, очень интересный и многообещающий сезон!

Удивительно успешная франшиза «Настоящих домохозяек» включает в себя множество спин-оффов и не только. В их числе можно вспомнить такие реалити-шоу, как «Настоящие домохозяйки Атланты», «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», Real Housewives: Ultimate Girls Trip и так далее.