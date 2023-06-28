Смотрите онлайн шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» Смотрите онлайн шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж»
Приготовьтесь, на экраны выходит 17-й сезон реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» (RHOC)! Мы расскажем всё, что нужно знать про новый сезон, и вы узнаете, где и как его можно посмотреть.
О чем реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж»?
«Настоящие домохозяйки округа Ориндж» (RHOC) — это невероятно популярное реалити-шоу, у которого есть уже добрый десяток спин-оффов. Не так давно состоялась премьера 17-го сезона. Жизнь в одном из самых дорогих районов США связана с рядом сложностей — от тягот пластической хирургии и мук шопинга до утомительных занятий спортом и важных выходов в свет! Домохозяйки-героини этого реалити-шоу покажут вам, как они справляются со всеми этими проблемами богатых людей и не только!
В 17-м сезоне нас ждут приятные сюрпризы: так, впервые за всю историю шоу одна из участниц переедет в другой город. В качестве ведущей вернется Тамра Джадж, а одна из участниц первого сезона RHOC, Вики Ганвалсон, выступит с камео-ролью. В общем, очень интересный и многообещающий сезон!
Удивительно успешная франшиза «Настоящих домохозяек» включает в себя множество спин-оффов и не только. В их числе можно вспомнить такие реалити-шоу, как «Настоящие домохозяйки Атланты», «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», Real Housewives: Ultimate Girls Trip и так далее.
Премьера 17-го сезона «Настоящих домохозяек округа Ориндж»
Внимание на календарь — премьера сезона RHOC 2023 года состоялась в среду 7 июня в 20:00 по Восточному времени (или в 3:00 четверга МСК). Новые выпуски будут еженедельно выходить на Bravo, и уже на следующий день их можно будет посмотреть на Peacock.
Смотрите реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» онлайн
Новый сезон реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» доступен на Bravo TV, Peacock и Hayu. Прошлые сезоны также доступны на Prime Video.
«Настоящие домохозяйки округа Ориндж» — смотрите на Bravo
Американский провайдер кабельного телевидения Bravo TV будет транслировать все эпизоды 17-го сезона RHOC по четвергам в 3:00 (МСК). Если вы используете Roku или смотрите телетрансляцию, новые эпизоды будут доступны вам прямо в момент премьеры. Если вы используете приложение Bravo или смотрите реалити-шоу на сайте сервиса (где также доступны все прошлые сезоны целиком), то придется немного подождать — новые эпизоды появляются там лишь на следующий день.
«Настоящие домохозяйки округа Ориндж» — смотрите на Peacock
Если вы считаете себя фанатом франшизы «Настоящие домохозяйки», то вам просто непременно нужен доступ к Peacock, где все эпизоды 17-го сезона RHOC будут доступны уже на следующий день после премьеры. В каталоге этого сервиса также есть все прошлые сезоны, более того — для новых пользователей Peacock предлагает 7-дневный бесплатный пробный период.
«Настоящие домохозяйки округа Ориндж» — смотрите на YouTube TV
Если у вас есть учетная запись YouTube TV, вы также сможете смотреть эпизоды 17-го сезона RHOC — в каталоге сервиса они появятся на следующий день после выхода на Bravo. Также здесь можно найти прошлые сезоны RHOC. Для доступа к YouTube TV вам нужно будет зарегистрироваться, указав американский почтовый индекс (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» онлайн на Hayu
Если вы находитесь за пределами США, то онлайн-кинотеатр Hayu идеально подойдет для просмотра последнего сезона RHOC. Новые эпизоды будут появляться в каталоге сервиса на следующий день после их выхода в эфир в США. Также там можно посмотреть все прошлые сезоны RHOC. Для новых пользователей сервис предоставляет семидневный бесплатный пробный период.
В настоящее время Hayu доступен только в следующих странах: Великобритания, Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Португалия, Сингапур, Испания и Швеция.
Смотрите прошлые сезоны шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» на Prime Video
Вы также можете посмотреть прошлые сезоны RHOC, если купите доступ к ним на Prime Video, где доступны сезоны с 1 по 16-й.
Кто участвует в шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж»?
Ваши любимицы возвращаются в новом сезоне! В 17-м сезоне RHOC принимают участие:
Эмили Симпсон;
Джина Киршенхайтер;
Хизер Дуброу;
Шеннон Стормс Бидор;
Тамра Джадж.
Кроме того, в этом сезоне к ним присоединятся:
Дженнифер Педранти — хозяйка студии йоги и мать пятерых детей, которая присоединяется к группе в качестве «друга».
Марк Кьюбан — известный бизнесмен появится в 17-м сезоне RHOC, но едва ли в качестве домохозяйки.
Тейлор Армстронг — участница «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» также присоединяется к RHOC! Она первая в истории франшизы сменила город.
Вики Ганвалсон — участница оригинального шоу также появится в новом сезоне.
ЧаВо: «Настоящие домохозяйки округа Ориндж»
Где можно посмотреть все сезоны шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж»?
Вы можете запоем смотреть все сезоны шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж», включая также воссоединения, на Peacock и Hayu.
Если вы не планировали оформлять подписку на еще один онлайн-кинотеатр, то все прошлые сезоны реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» также доступны на Prime Video.
Где можно посмотреть все шоу франшизы «Настоящие домохозяйки»?
Вы сможете посмотреть все версии шоу «Настоящие домохозяйки» на канале Bravo или посмотреть их онлайн на платформе Peacock.
Где можно посмотреть шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» в Британии?
Жители и гости Британии могут посмотреть все сезоны реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» в каталоге онлайн-кинотеатра Hayu.
Можно ли посмотреть шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» на Netflix?
Нет, в каталоге Netflix нет этого шоу. Если вы хотите смотреть реалити-шоу «Настоящие домохозяйки округа Ориндж» онлайн, оформите подписку на Peacock.
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