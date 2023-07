RHOC, de show voor huisvrouwen die de aanzet gaf tot een heleboel dramatische spin-offs, keert terug voor haar 17e seizoen. Leven in een van de rijkste enclaves van de VS brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee en deze huisvrouwen laten je zien hoe je alles aanpakt, van plastische chirurgie tot winkelen, sporten en uit eten gaan. Over rijkeluisproblemen gesproken.

RHOC seizoen 17 heeft een aantal verrassingen in petto, zoals de allereerste huisvrouw die van stad wisselt, de terugkeer van Tamara Judge en een cameo van de originele RHOC, Vicki Gunvalson. Dit seizoen ziet er sappig uit!



De buitengewoon succesvolle The Real Housewives-franchise heeft verschillende spin-offs en uitlopers voortgebracht—waaronder The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip en meer.