Lo show housewives che ha lanciato una dozzina di accattivanti spin-off, torna per la sua 17a stagione. Vivere in una delle enclavi più ricche degli Stati Uniti comporta una serie di sfide a cui dovranno sottostare queste casalinghe. Ti mostreranno come affrontare ogni tipo di situazione, dalla chirurgia plastica allo shopping, fino agli allenamenti con personal trainer e cene eleganti. Un programma che finisce per affrontare le problematiche dei ricchi.

La stagione 17 di RHOC ha in serbo alcune sorprese, come la prima casalinga in assoluto a cambiare città, il ritorno di Tamara Judge e un cameo di una originale RHOC come Vicki Gunvalson. Questa stagione si prospetta davvero appassionante e succosa!



Il franchise di grande successo The Real Housewives ha generato diversi spin-off, tra cui The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip, e altro ancora.