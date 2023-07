RHOC, l'émission de housewives (femmes au foyer) qui a donné lieu à une douzaine de spin-offs dramatiques, est de retour pour une 17e saison. Vivre dans l'une des enclaves les plus riches des États-Unis implique une série de défis… et ces femmes vous montreront comment aborder tous les sujets, de la chirurgie esthétique au shopping, en passant par le sport et les repas au restaurant. Autant dire que ce sont des problèmes de riches.

La saison 17 de RHOC réserve quelques surprises, comme le premier déménagement d'une housewife, le retour de Tamra Judge et un caméo de la RHOC originale, Vicki Gunvalson. C'est une saison qui s'annonce bien prometteuse !



The Real Housewives, une franchise extrêmement populaire a donné naissance à plusieurs spin-offs, dont The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip, et bien plus encore.