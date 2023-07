Hemmafruserien som gav upphov till dussintals dramaspäckade spinoffs återvänder för en 17:e säsong. Livet i ett av USA:s mest välbärgade områden för med sig sina alldeles egna utmaningar, och de här hemmafruarna kommer visa dig hur man tacklar allt från plastikkirurgi till shopping, träning och utemiddagar. Sa någon lyxproblem?

RHOC säsong 17 har flera överraskningar på lager, som den första hemamfrun någonsin att byta stad, Tamara Judges återkomst och en cameo av originalhemmafrun Vicki Gunvalson. Säsongen ser riktig saftig ut!



Den omåttligt framgångsrika Real Housewives-franchisen har gett upphov till flera spin-offs och sidoserier som The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip och många fler.