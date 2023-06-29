Birçok drama dolu yan ürün doğuran ev kadınları şovu RHOC, 17'nci sezon için geri dönüyor. ABD'nin en zengin bölgelerinden birinde yaşamak, bazı zorlukları beraberinde getiriyor ve bu ev kadınları size plastik cerrahiden alışverişe, spor yapmaktan akşam yemeğine çıkmaya kadar tüm sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğini gösteriyor.

RHOC 17'nci Sezon; şehir değiştiren ilk ev kadını, Tamara Judge'ın geri dönüşü ve asıl RHOC Vicki Gunvalson'ın küçük bir rolü gibi sürprizleri içeriyor. Bu sezon çok lezzetli görünüyor!

Çok başarılı The Real Housewives serisi; The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip ve diğerleri olmak üzere, birçok yan ürün ortaya çıkardı.