Real Housewives of Orange County Nereden İzlenir Real Housewives of Orange County Nereden İzlenir
The Real Housewives of Orange County (RHOC) 17'nci sezon için hazırlanın! Bu drama dolu yeni sezonu izlemek için tüm yöntemler dahil bilmeniz gereken her şey burada.
The Real Housewives of Orange County'nin konusu ne?
Birçok drama dolu yan ürün doğuran ev kadınları şovu RHOC, 17'nci sezon için geri dönüyor. ABD'nin en zengin bölgelerinden birinde yaşamak, bazı zorlukları beraberinde getiriyor ve bu ev kadınları size plastik cerrahiden alışverişe, spor yapmaktan akşam yemeğine çıkmaya kadar tüm sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğini gösteriyor.
RHOC 17'nci Sezon; şehir değiştiren ilk ev kadını, Tamara Judge'ın geri dönüşü ve asıl RHOC Vicki Gunvalson'ın küçük bir rolü gibi sürprizleri içeriyor. Bu sezon çok lezzetli görünüyor!
Çok başarılı The Real Housewives serisi; The Real Housewives of Atlanta, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip ve diğerleri olmak üzere, birçok yan ürün ortaya çıkardı.
The Real Housewives of Orange County 17. Sezon ne zaman yayınlanacak?
Takvimlerinize not alın! RHOC'un 2023 sezonu 7 Haziran Çarşamba günü 20:00'da (ET) yayınlanacak. Bölümler, haftalık olarak Bravo'da yayınlanacak ve yayınlandıktan bir gün sonra Peacock'a eklenecek.
The Real Housewives of Orange County'i internetten izleyin
The Real Housewives of Orange County 2023'ü Bravo TV, Peacock ve Hayu'dan izleyebileceksiniz. Bu reality programının geçmiş sezonlarını Prime Video'dan izleyebilirsiniz.
The Real Housewives of Orange County'i Bravo'dan izleyin
ABD'li kablolu tv ağı Bravo TV, RHOC 17'nci Sezonun her bölümünü haftalık olarak Çarşamba günleri 20:00'da (ET) yayınlayacak. Roku veya TV kullanıyorsanız her yeni bölümü yayınlandığında izleyebilir veya eski sezonlardan tüm bölümlere de sahip olan Bravo uygulaması veya web sitesinden bir sonraki gün takip edebilirsiniz.
The Real Housewives of Orange County'i Peacock'tan izleyin
The Real Housewives hayranıysanız Peacock'a sahip olmalısınız. RHOC 2023'ün bölümleri, yayınlandıktan bir gün sonra Peacock'a eklenecek. Bu yayıncı ayrıca bu reality şovunun tüm geçmiş sezonlarını da içermektedir. Peacock yeni kullanıcılar için yedi günlük ücretsiz deneme sunmaktadır.
The Real Housewives of Orange County'i YouTube TV'den izleyin
Bir YouTube TV hesabınız varsa RHOC 17. Sezonu takip edebilirsiniz. Yeni bölümler, Bravo'da yayınlandıktan bir sonraki gün ekleniyor. Ayrıca bu yayıncıda RHOA'nın geçmiş sezonlarını da bulabilirsiniz. YouTube TV'ye erişmek için geçerli bir ABD ZIP kodu (örneğin 30301 veya 11222) sağlamanız gerekebileceğini unutmayın.
The Real Housewives of Orange County'i Hayu'dan izleyin
ABD dışındaysanız video akış hizmeti Hayu, RHOC'un en yeni sezonunu takip etmek için harikadır. Yeni bölümler, ABD'de yayınlandıktan bir gün sonra Hayu'ya ekleniyor ve bu yayıncı RHOC'un tüm eski sezonlarını da içeriyor. Yeni kullanıcılar yedi günlük ücretsiz denemeden faydalanabilirler.
Hayu şu anda yalnızca şu ülkelerde hizmet veriyor: Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, İrlanda, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Singapur.
The Real Housewives of Orange County'nin eski sezonlarını Prime Video'dan izleyin
RHOC'un eski sezonlarını takip etmenin bir diğer yolu da geçmiş sezonları Prime Video'da satın almaktır. Şu anda 1 - 16 arasındaki sezonlar bulunuyor.
The Real Housewives of Orange County'de kimler var?
Favorileriniz başka bir sezon için geri döndü! RHOC 17'nci Sezon için geri dönenler:
Emily Simpson
Gina Kirschenheiter
Heather Dubrow
Shannon Storms Beador
Tamara Judge
Bu sezonda onlara yeni yüzler katılıyor:
Jennifer Pedranti: Pedranti, gruba bir "arkadaş" olarak katılan bir yoga stüdyosu sahibi ve beş çocuk annesi
Mark Cuban: Bu ünlü iş insanı, RHOC 17. Sezonda yer alacak. Ancak büyük ihtimalle şova bir ev kadını olarak katılmayacak.
Taylor Armstrong: The Real Housewives of Beverly Hills katılımcısı RHOC'a katılıyor!' Bu seride şehir değiştiren ilk ev kadını olma ünvanına sahip.
Vicki Gunvalson: Orijinal ev kadınının bu yeni sezona katılması bekleniyor.
The Real Housewives of Orange County SSS
The Real Housewives of Orange County'nin tüm sezonlarını nereden izleyebilirim?
The Real Housewives of Orange County'nin yeniden birleşmeler dahil tüm sezonlarını Peacock ve Hayu video akış hizmetlerinden art arda izleyin.
Farklı bir video akış hizmetine abone olmak istemiyorsanız The Real Housewives of Orange County'nin önceki tüm sezonlarını Prime Video'da satın alabilirsiniz.
Tüm Real Housewives şovlarını nereden izleyebilirim?
Real Housewives'ın tüm versiyonlarını Bravo'dan izleyebilir ve Peacock üzerinden çevrimiçi izleyebilirsiniz.
Birleşik Krallık'ta The Real Housewives of Orange County'i nereden izleyebilirim?
Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız The Real Housewives of Orange County'nin tüm sezonlarını video akış hizmeti Hayu'dan izleyebilirisiniz.
The Real Housewives of Orange County Netflix'te var mı?
Hayır, Netflix The Real Housewives of Orange County'i yayınlamıyor. Bu şovu internetten izlemek için bir Peacock aboneliğine ihtiyacınız olacak.
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