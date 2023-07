Wszystkie sezony serialu Real Housewives of Orange County, w tym zjazdy, możesz oglądać w serwisach streamingowych Peacock i Hayu . Jeśli nie chcesz subskrybować kolejnej usługi streamingowej, możesz również kupić każdy poprzedni sezon Real Housewives of Orange County na Prime Video .

Taylor Armstrong : należąca do obsady Żony Beverly Hills gospodyni dołącza do RHOC! Jako pierwsza w historii serii zmieniła miasto.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi , usługa streamingowa Hayu to idealne rozwiązanie do oglądania najnowszego sezonu RHOC. Nowe odcinki trafiają na Hayu dzień po ich premierze w USA, a usługa streamingowa zawiera również wszystkie poprzednie sezony programu, jeśli chcesz nadrobić zaległości. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z siedmiodniowego bezpłatnego okresu próbnego . Hayu jest obecnie dostępny tylko w następujących krajach: Wielka Brytania , Australia , Belgia , Kanada , Dania , Finlandia , Niemcy , Hongkong , Islandia , Indie , Irlandia , Włochy , Luksemburg , Holandia , Norwegia , Filipiny , Portugalia , Singapur , Hiszpania i Szwecja .

Amerykańska sieć kablowa Bravo TV będzie emitować każdy odcinek 17. sezonu RHOC co tydzień w środy o 20:00 ET. Możesz obejrzeć wszystkie nowe odcinki zaraz po ich premierze, jeśli korzystasz z Roku lub telewizora, lub oglądać je następnego dnia za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej Bravo, która zawiera również wszystkie odcinki z poprzednich sezonów.

Zaznacz sobie w kalendarzu! Tegoroczna premiera sezonu RHOC odbędzie się w środę , 7 czerwca o godzinie 20:00 (ET) . Odcinki będą emitowane co tydzień na Bravo , a następnego dnia na Peacock .

Program RHOC o gospodyniach domowych, który zapoczątkował kilkanaście spinoffów pełnych dramatyzmu, powraca w 17. sezonie. Życie w jednej z najzamożniejszych dzielnic Stanów Zjednoczonych wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale te gospodynie domowe pokażą Ci, jak sobie z nimi radzą, od operacji plastycznych po zakupy, treningi i jedzenie na mieście. Tak, to są właśnie problemy bogatych ludzi. Sezon 17. RHOC szykuje kilka niespodzianek, takich jak pierwsza w historii zmiana miasta przez gospodynię domową, powrót Tamry Judge i pojawienie się jednej z pierwszych gospodyń RHOC, Vicki Gunvalson . Ten sezon zapowiada się ekscytująco! Ciesząca się ogromnym powodzeniem seria Real Housewives zrodziła kilka spinoffów i rozszerzeń – w tym Żony Atlanty , Bogate życie w New Jersey , Real Housewives: Ultimate Girls Trip i wiele innych.

Przygotuj się na 17. sezon programu Real Housewives of Orange County (RHOC)! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o pełnym dramaturgii nowym sezonie oraz jak go obejrzeć.

