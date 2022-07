Aproveite a garantia de reembolso de 30 dias sem compromisso da ExpressVPN: Se você não estiver satisfeito assistindo a TVNOW com a ExpressVPN por qualquer motivo, entre em contato com o suporte dentro de 30 dias e receba um reembolso total.

A ExpressVPN permite que você ignore as limitações do provedor de Internet (ISP) e diga adeus ao buffering.

Perfeita. Ao contrário de outras VPNs que demoravam uma eternidade para transmitir qualquer coisa, com a ExpressVPN eu nunca noto nenhuma diferença. É preciso muito para me fazer feliz, mas ela me fez.

Normalmente, não. A má qualidade de vídeo geralmente vem de uma conexão lenta com a Internet, que pode ter várias causas. Embora uma VPN possa desacelerar sua conexão, a ExpressVPN é dedicada a fornecer o serviço VPN mais rápido possível, portanto, é provável que você não perceba a diferença. Sob certas circunstâncias, uma VPN pode até ajudá-lo a superar a limitação da largura de banda do seu provedor de Internet, tornando sua conexão mais rápida.

Além de jogos e programas de perguntas e respostas, documentários e, claro, novelas famosas como a Good Times, Bad Times (GZSZ), a TVNOW também oferece cobertura esportiva ao vivo, desde Fórmula 1 até partidas de futebol alemão durante a UEFA Euro 2021 . Com vários servidores de alta velocidade na Alemanha e a melhor criptografia da categoria, a ExpressVPN funciona perfeitamente com a TVNOW para você poder aproveitar o melhor da TV alemã, mantendo sua privacidade e segurança online.

