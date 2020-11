Brak rejestrów aktywności, brak rejestrów połączeń

Dostawca VPN powinien być, przede wszystkim, firmą zapewniającą prywatność. Najlepszy VPN zapewni pełną ochronę Twojej prywatności oraz przedstawi Ci przejrzyste zasady dotyczące swojej polityki rejestrowania.

ExpressVPN bardzo poważnie traktuje swoją pozycję firmy zajmującej się ochroną prywatności i bezpieczeństwa. Dlatego nigdy nie rejestrujemy ruchu internetowego użytkownika. To, co robisz online, to Twoja sprawa i nikt nie ma prawa Cię podsłuchiwać.